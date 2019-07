Prefeitura de NY abre as 52 piscinas públicas em New York City

As piscinas tradicionalmente abrem no dia seguinte ao fechamento das escolas públicas durante o verão

Na quinta-feira (27), a Prefeitura de Nova York abriu a Astoria Park Pool, assim como as 52 outras piscinas públicas na cidade. As piscinas tradicionalmente abrem no dia seguinte ao fechamento das escolas públicas durante o verão. O Astoria Park Pool, localizado na 19th Street e na 23th Dr., estará aberto das 11:00 am às 7:00 pm, com exceção de um intervalo de limpeza entre as 3:00 pm e 4:00 pm, 7 dias por semana. Estas são as horas padrão para todas as piscinas da cidade definidas pelo Departamento Municipal de Parques & Jardins.

As piscinas da cidade, que são gratuitas, permanecerão abertas até domingo, 8 de setembro.

. O que vestir:

Você precisará de um maiô para entrar na área da piscina. Os seguranças poderão verificar se os shorts masculinos possuem forro, caso não seja possível determinar se a pessoa esteja trajando roupa de banho. Sente a necessidade de se esconder do sol? Coloque uma camisa branca simples ou um chapéu branco e está pronto. Não é permitido camisas coloridas no deck.

. Informações aos pais:

Pensando em trazer boias? É mais seguro deixá-los em casa e ficar na parte rasa da piscina até que todos aprendam a nadar. Quer se aventurar mais profundamente? Experimente algumas das aulas gratuitas de natação.

Bebês ou crianças pequenas podem colocar fraldas de natação antes de entrarem na água. Embora haja lugar para deixar carrinhos de bebê, a responsabilidade é dos donos.

. O que levar:

Certifique-se de ter um cadeado robusto quando for à piscina. Ele manterá os objetos de valor seguros e deixará você se sentir mais seguro com relação a seus pertences. Cadeados são necessários para entrar e não são aceitos cadeados de malas de viagem.

. O que não levar:

Você precisará deixar comida, garrafas de vidro, aparelhos eletrônicos e jornais em casa. Os jornais soltos tendem a se espalhar e criar lixo, os alimentos podem ser difíceis de limpar e há muita água ao redor para garantir que os aparelhos eletrônicos permaneçam seguros. Por precaução, recomenda-se deixar objetos de valor como joias e cartões de crédito em casa.