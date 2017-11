Prefeitura fecha estacionamento polêmico no Ironbound

Moradores, arquitetos e planejadores defendem um uso diferente para lote próximo à Penn Station

A Prefeitura de Newark decidiu fechar um estacionamento no Ironbound que, conforme uma determinação judicial em 2016, não deveria ser permitido operar quando foi inaugurado em 2013. A decisão municipal ocorreu 15 meses após o Setor de Apelações da Corte Superior Estadual determinou que o Comitê de Ajuste e Zoneamento não deveria ter aprovado que o J&L Parking fosse construído na 28 McWhoter St. Na decisão de agosto de 2016, o painel de 3 membros disse que a 28McWhorter Street LLC, companhia proprietária do lote, falhou em provar que o negócio beneficiaria a vizinhança, não impactaria negativamente a comunidade ou iria contra o plano mestre. As informações são do portal NJ.com.

Apesar da determinação, José Lopez, presidente da 28 McWhorter Street LLC, insistiu que há a necessidade de estacionamentos no Ironbound. O advogado dele apelou a decisão junto à Corte Suprema Estadual, alegando que a decisão fecharia o estacionamento. O tribunal, entretanto, negou o pedido em dezembro de 2016.

O PLANewark, um grupo formado por residentes arquitetos e planejadores, vinha pedindo à Prefeitura para parar o Lopez de funcionar e até levou o caso à Corte, entretanto, nada aconteceu até o mês passado, até a administração pôr uma barreira de concreto em frente de uma das entradas do lote com uma placa avisando que o local fechará na sexta-feira (24).

“De repente, há essa urgência em abordar essa negligência”, disse Madeline Ruiz, arquiteta e membro da PLANewark. “Se os moradores de Newark não foram informados sobre a razão, então, o fato que as eleições de Newark se aproximam (em maio) é muito suspeito”.

Carmelo Garcia, vice-diretor do Departamento Econômico e de Desenvolvimento Habitacional de Newark, disse que a cidade não protelou os esforços de fechar o lote. Ele acrescentou que a J&L recebeu um plano de transição há muitos meses que permitia que a companhia encerrasse as operações até o final do ano.

“Em algum momento, de qualquer forma, eles não operavam mais de boa fé e, então, receberam o aviso de que o estacionamento operava ilegalmente”, comentou Garcia.

Lopez, cujo lote fica a poucos quarteirões da movimentada Penn Station, lamentou o fechamento do negócio, pois atende a comunidade do Ironbound. “Como membros antigos na comunidade, os nossos planos eram continuar a operar a propriedade em 100% de forma que atendesse as necessidades da vizinhança, enquanto seria preparado um projeto de desenvolvimento do local”, disse Lopez.

Ele acrescentou que a Prefeitura não ofereceu nenhum plano transitório de fechamento. Lopez alegou que a companhia dele agiu de boa fé com a Prefeitura quando apresentou em março o plano de construção de um condomínio de 12 andares e 384 apartamentos que necessitava de permissão para exceder o limite de 8 andares na região.