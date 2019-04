Prefeitura manda tirar estátua de touro em frente a restaurante brasileiro

Estátua realista de um boi da raça Nelore em frente ao estabelecimento causa polêmica em Everett (MA)

Wilton Rangel resolveu mudar a frente de seu restaurante, o Oliveiras, localizado em Everett (MA), entretanto, pode ter sido inadvertidamente vítima de “choque cultural”. Para proporcionar um visual diferenciado e mais atraente, o empresário contratou o serviço de um artista plástico no Brasil e solicitou a estátua de um touro da raça Nelore. As informações são do jornal Brazilian Times.

Conforme Rangel, a obra custou-lhe US$ 5 mil, além de mais US$2 mil para a instalação ocorrida há dois meses. Entretanto, aquilo que parecia ser um bom investimento tornou-se problema para Rangel. No início desta semana, ele foi notificado de que deveria retirar a estátua de frente do restaurante.

O aviso foi emitido pelo escritório do Inspetor de Edificação da Prefeitura de Everett e o argumento utilizado é que o tamanho da estátua é considerado “uma placa de propaganda”, a qual não estaria de acordo com as regras municipais.

Durante entrevista ao programa de rádio “A Hora da Notícia”, Wilton disse acreditar que o problema não está no fato de a estátua ser grande e sim por um detalhe. Ele especula que os testículos do touro incomodem algumas pessoas que circulam pelo local.

“(Eu) concordo que instalei a obra para atrair mais clientes, para consumir o churrasco feito no Oliveiras, mas isso não deveria ser um problema”, disse ele no programa de rádio.

Caso os testículos da estátua possam ser o problema, Wilton adiantou que vai mandar tirá-los e tentará negociar a permanência da obra no local.

“Acho que a imagem é ofensiva para as crianças e é isso que incomoda”, relatou. “Vou apelar a decisão em uma reunião que acontecerá no dia 6 de maio”, adiantou.

Durante a entrevista, Rangel aproveitou e fez um apelo para que a comunidade compareça à reunião pública do Zoning Board, às 7:00 pm, no 2º andar da sede da Prefeitura de Everett.

“Quem é a favor que o boi fique, vá lá e diga que sim e dê o seu nome”, convidou Rangel.