Prefeitura proíbe acesso do ICE em áreas vedadas ao público em NY

Na quinta-feira (16), o Conselho Municipal de Nova York aprovou uma lei que impede que agentes do Departamento de Imigração (ICE) tenham acesso às áreas vedadas ao público em geral. A diretriz veda às autoridades que não sejam locais o acesso às áreas inacessíveis à população, a menos que elas possuam um mandado de busca, a prefeitura tenha um acordo de colaboração ou em circunstâncias especiais.

O Vereador Carlos Menchaca disse que as proteções, as quais se espera que o Prefeito Bill de Blasio assine, encorajem “famílias, imigrantes e qualquer nova-iorquino a acessar benefícios básicos, denunciar crimes em seus bairros e preservar a saúde e bem-estar”.

As regras também se aplicam aos provedores de serviços sociais contratados pela prefeitura.

A presença de agentes do Departamento de Imigração (ICE) nos tribunais em todo o estado de Nova York disparou de 11 para 110, com relação ao mesmo período em 2016, segundo ativistas. No ano passado, o Immigrant Defense Project (IDP) documentou 11 detenções ou tentativas de prisão por parte do ICE. Já em 2017, esse número pulou 900%, a maioria em New York City, incluindo uma detenção ocorrida na terça-feira (14), no prédio da Corte Criminal do Brooklyn.

“O aumento exponencial das prisões perpetradas pelo ICE reflete uma era nova e perigosa com relação ao cumprimento das leis e direitos dos imigrantes”, disse o advogado Lee Wang, do IDP. “Os imigrantes que buscam por justiça nas Cortes criminais e varas de família não deveriam temer por sua liberdade quando o fizerem”.

A análise feita pela ONG revelou que 20% dos imigrantes presos pelo ICE em 2017 não possuíam antecedentes criminais. Alguns deles compareceram ao tribunal por violações de trânsito, antes que os agentes do ICE os pegassem. Pelo menos 16% deles compareceram às Cortes por causa de multas, indicando que os delitos provocados por eles não são passíveis de prisão. As detenções também ocorreram na vara de família e, em um caso notório, no Tribunal de Tráfico Humano em Queens.

Desde que o Presidente Donald Trump assumiu o cargo, o ICE tem intensificado as operações de cumprimento das leis como parte do combate à imigração clandestina. O Departamento de Administração de Tribunais (OCA), que supervisiona as Cortes estaduais, documentou 86 presenças de agentes do ICE. A discrepância é resultado de algumas das detenções terem ocorrido do lado de fora dos prédios dos tribunais, conforme as autoridades e ativistas.

“Nós levamos nossas sérias preocupações a nível local e nacional ao ICE e outras autoridades federais sobre as atividades do ICE em determinadas localizações, como Varas de Família e Cortes de tráfico humano”, disse o porta-voz da OCA, Lucian Chalfen, citando comentários anteriores.