Prefeitura veta abrigo para veteranos no Ironbound

O Comitê Central de Planejamento votou 8 a 0 contra o projeto

Depois de acirrada disputa, na noite de segunda-feira (26), o Comitê Central de Planejamento da Prefeitura de Newark votou 8 a 0 contra a aplicação de uma agência de multisserviços para a construção de um abrigo para veteranos de guerra no Ironbound. As instalações seriam um prédio na esquina das ruas Elm e Van Buren de propriedade da Independence: A Family of Services, Inc. (IFS), com sede em Irvington. Os moradores na região se opunham ao plano e aplaudiram com entusiasmo e euforia o resultado da votação, realizada na Câmara do Conselho Municipal, às 11 e meia da noite.

“Você pensaria que era a Copa do Mundo”, disse Augusto Amador, vereador do Ironbound e membro do Conselho Geral de Planejamento, opositor ao projeto. A derrota, acrescentou, não se trata de repúdio aos veteranos, pois o IFS é um bom programa, entretanto, esse plano era “deficiente” e “faltava estrutura”.

Amador acrescentou que o prédio é pequeno demais, o estacionamento para os funcionários e visitantes é escarço nas ruas congestionadas do Ironbound e o apoio comunitário para o projeto era muito pouco. “Caso você queira prover serviços com dignidade para essas pessoas, você tem que tratar os veteranos com respeito e dignidade e não enfurná-los num lugar como aquele”, disse Amador.

“O Vereador não é um arquiteto e nem planejador”, rebateu Margareth Woods, presidente da IFS. “Ele não pode ser imparcial”, acrescentou ela, pedindo que ele não participasse da votação antes que começasse. “Ele fez disso parte de sua campanha de reeleição”.

Amador recusou-se ao pedido de não participar da votação, alegando que tem o direito como vereador de expressar a oposição ao projeto.

Os residentes demonstraram preocupação com relação aos veteranos que sofrem da síndrome de stress pós-traumático quando há um jardim de infância do outro lado da rua e uma escola secundária (East Side High School) um parque com playground a poucos quarteirões de distância.