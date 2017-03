Prefeitura veta proposta de vereador que proibiria cidade de se tornar “santuário”

Membros do Conselho Municipal de Sheboygan (Wisc.) votaram 14 contra e 1 a favor da proposta, conhecida como “Resolução 200”

Na segunda-feira (20), o Conselho Municipal de Sheboygan (Wis.) votou contra um projeto de lei que proibia a cidade de se tornar “santuário”, ou seja, obrigava a polícia local a entregar às autoridades migratórias todo imigrante suspeito de estar indocumentado nos EUA. A votação contou com a presença de centenas de manifestantes, que lotaram a sede da prefeitura e pressionaram para que tal proposta não fosse aprovada.

“Eu penso que a melhor decisão foi feita essa noite”, disse o Prefeito Mike Vandersteen, depois que os membros do Conselho Municipal votaram 14 contra e 1 a favor da proposta, conhecida como “Resolução 200”. Um dos membros do Conselho, Rosemarie Trester, estava ausente.

O projeto de lei tinha recebido críticas do grupo de ativistas Voces de la Frontera, com sede em Milwaukee, que organizou a manifestação do lado de fora do prédio da prefeitura, antes da votação pelo Conselho. Posteriormente, os manifestantes lotaram os corredores do edifício para assistirem votação da medida e aplaudiram depois de cada voto. Calcula-se que os manifestantes totalizaram 300 pessoas.

Somente Hou Seye, redator da proposta, votou a favor, alegando que ela visava garantir que Sheboygan não fosse confundida com uma cidade “santuário” que oferece proteções aos imigrantes indocumentados. Caso fosse aprovada, ela determinaria que a polícia “obedecesse e seguisse a lei federal em deter ilegais e outros indivíduos indocumentados até que eles possam ser transferidos para a custódia do Departamento de Segurança Nacional (DHS)”, quando entrassem em contato com indivíduos que não pudessem provar que possuem a cidadania americana.

“É na maior parte das vezes uma afirmação de intenção”, disse Seye ao jornal Sheboyan Press. “Uma afirmação de intenção de que Sheboygan segue a liderança do presidente e do DHS no cumprimento das leis migratórias já vigentes. Nós simplesmente queremos deixar claro que para o resto de Wisconsin que Sheboygan não quer de forma alguma ser uma cidade santuário”.

Entretanto, a proposta enfrentou oposição forte entre os próprios membros do Conselho. “Isso é algo que não deveríamos estar fazendo”, rebateu John Belanger, que concorre à prefeitura nessa primavera. “Nós não deveríamos ameaçar os nossos residentes cercando-os, deportando-os ou os entregando ao xerife ou o que quer que seja”.

“Eu sinto que é injusto”, disse Scott Lewandoske, que perdeu as primárias para prefeito esse ano. “Ela visa um grupo específico de pessoas”.