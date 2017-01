Presa motorista que deve US$ 51 mil em pedágio

O ônibus dirigido por Bertha D. Moreno foi reconhecido pela Polícia do Port Authority

Na tarde de segunda-feira (23), agentes da Polícia do Port Authority prenderam Bertha D. Moreno, de 62 anos, moradora na cidade de West New York. Segundo as autoridades, a motorista de ônibus deve US$ 50.990 em pedágios. A prisão ocorreu na praça de pedágio do túnel Lincoln.

A polícia detalhou que Moreno não pagou 653 vezes o pedágio cobrado pelo sistema E-Z Pass.

Os agentes do Port Authority reconheceram o ônibus e pararam a motorista aproximadamente às 3:30 da tarde. O leitor de pedágio do E-Z Pass colado no para-brisa do veículo era autorizado para ser utilizado somente em veículos de passeio.

Moreno foi acusada de roubo de serviços prestados e apropriação indevida. Os policiais rebocaram o ônibus.