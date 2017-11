Presa motorista que pôs decalque “F… Trump” em caminhonete

Karen Fonseca foi detida depois de colar a mensagem polêmica no vidro traseiro do veículo

Uma motorista texana, que expôs no vidro traseiro de sua caminhonete a frase “Fo..-se Trump e fo..m-se vocês que votaram nele”, foi presa pelas autoridades locais. Na quarta-feira (15), Karen Fonseca tornou-se o centro da polêmica gerada no Condado de Fort Bend, depois que o Xerife Troy Nehls postou online a foto do veículo o que gerou inúmeras ligações telefônicas.

A postagem do Xerife tornou-se viral em parte porque ele alegou que Fonseca poderia ser presa por desordem pública, o que foi criticado pelos simpatizantes da Primeira Emenda Constitucional que frisaram o fato de a Corte Suprema ter considerado explicitamente os palavrões como forma de liberdade de fala, exceto em casos que incitem a violência. A postagem não identificava a motorista, mas pedia informações que levassem ao paradeiro dela.

Fonseca, de 46 anos, revelou que ela e o marido, de livre e espontânea vontade, eram os donos da caminhonete. Ela concedeu diversas entrevistas a veículos de comunicação nas quais defendeu a decisão do casal de ofender os outros motoristas.

Apesar de nenhuma ação judicial ter sido apresentada com relação ao polêmico decalque, Karen foi detida na quinta-feira (16) devido a um mandado de prisão emitido em agosto.

“Eu tenho quase certeza que tem a ver com isso”, disse Fonseca ao canal de TV KHOU, que frisou que o mandado de prisão era decorrente de uma acusação de fraude não especificada na cidade de Rosenberg (TX).

Fonseca detalhou que não tinha a mínima ideia sobre esse mandado de prisão e que ela pesquisou seus antecedentes criminais recentemente e o histórico estava limpo.

Nehls deletou a postagem no Facebook relacionada ao decalque depois que ela atraiu atenção nacional e a Promotoria Pública local informar que não tinha planos de iniciar uma ação legal contra o assunto.