Presa mulher que atacou imigrante com um tijolo

Laquisha Jones, de 30 anos, é acusada de agredir com um tijolo Rodolfo Rodriguez, de 92 anos

A mulher acusada de atacar um idoso latino com um tijolo e dizer-lhe: “Volte para o seu país!” está fora de circulação, anunciaram as autoridades na quarta-feira (11). Laquisha Jones foi presa por suspeita de agressão com arma mortal no incidente ocorrido na terça-feira (4), o qual resultou num homem de 92 anos de idade com costelas quebradas, rosto com escoriações e hematomas por todo o corpo, informou o departamento do xerife do Condado de Los Angeles (CA).

A vítima, Rodolfo Rodriguez, residente legal nos EUA e natural do México, tinha saído para dar uma caminhada na vizinhança no Dia da Independência dos EUA, em South Los Angeles (CA). Ele esbarrou numa menina quando tentava passar por ela e sua mãe, segundo a família da vítima. Em seguida, o idoso foi atingido por trás com um pedaço de tijolo e caiu no chão, detalhou o detetive Matt Lua ao jornal Los Angeles Times.

A vizinha Misbel Borjas, que testemunhou o ataque de seu carro, relatou que a mulher gritou: “Volte para o seu país!” ou “Volte para o México!” a Rodriguez. “Foi racista”, disse ela.

Enquanto Jones, de 30 anos, gritava, quatro homens correram e pisotearam Rodriguez, disse Borjas.

Entretanto, as autoridades locais determinaram que não “se tratava de um incidente motivado por ódio”, apesar de não darem mais detalhes.

Rodriguez, que é residente legal dos EUA (green card), foi liberado do hospital, informou a família. “Nós apenas pedimos que haja justiça”, disse sua filha, Aurélia Rodriguez. “Um juiz vai decidir se ela pagará pelo o que fez. Espero que as pessoas saibam que não se pode simplesmente bater em alguém, insultar alguém, ameaçar alguém. Caso alguém faça algo assim, pagará por isso”.

Jones está sendo mantida na Penitenciária do condado de Los Angeles sob a fiança de US$ 200 mil.