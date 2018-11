Presidente Trump demite “Caçador de ilegais”

O Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions era conhecido pela postura rígida no combate à imigração clandestina

Conhecido por sua postura rígida no combate à imigração clandestina, o Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions pediu demissão do cargo, na quarta-feira (7), a pedido do Presidente Donald Trump. Ele é o 1º membro do gabinete a deixar a administração atual desde as eleições intermediárias, que resultaram na conquista da liderança na Câmara dos Deputados pelos legisladores democratas.

“Nós temos o prazer em anunciar que Matthew G. Whitaker, chefe do gabinete do Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions no Departamento de Justiça, será o nosso novo procurador geral interino dos Estados Unidos. Ele servirá bem o nosso país”, postou Trump no Twitter.

“Nós agradecemos o Procurador Geral Jeff Sessions pelos serviços prestados e desejamos-lhe o bem. Uma substituição permanente será nomeada numa data posterior”, acrescentou o Presidente numa segunda postagem.