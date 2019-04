Preso indivíduo quer jogava objetos em para-brisas de carros

Anthony Lewis foi preso na terça-feira (9) e enfrenta 31 acusações de conduta criminosa, entre outras

As autoridades descobriram o indivíduo que durantes vários meses aterrorizou motoristas no Condado de Ocean. Anthony Lewis, de 35 anos, morador em Chesterfield, quebrou aleatoriamente os para-brisas de pelo menos 31 veículos, jogando objetos contra os carros.

Na terça-feira (9), o suspeito foi preso na residência dele por agentes dos departamentos de polícia de Plumsted, Manchester e Jackson, informaram as autoridades. Lewis enfrenta 31 acusações de conduta criminosa, 31 acusações de interferir no transporte e 31 acusações por expor displicentemente outra pessoa em perigo, detalhou o Departamento de Polícia de Manchester, na manhã de sexta-feira (12).

Pelo menos 41 motoristas em Barnegat, Jackson, Lacey, Manchester e Plumsted foram vitimados quando os veículos deles foram atingidos por objetos jogados de um carro que trafegava na direção oposta, entre dezembro e março, detalharam as autoridades. A maioria dos incidentes ocorreu em 14 de fevereiro, ao longo da Rota 539 em Plumsted.

Os investigadores avançaram no caso em 7 de março, quando um motorista alerta e cujo carro havia sido atingido por um objeto seguiu o outro motorista e proveu a polícia de Manchester a descrição do veículo e o número da placa. Os agentes descobriram que Lewis dirigia um Nissan Altima preto e com placa da Pensilvânia. Ele foi preso por um delito cometido no tráfego em Jackson. Embora ele tenha sido liberado, câmaras instaladas em vários carros ligou o acusado aos 31 veículos avariados, permitindo a prisão dele.

Anthony está detido na Penitenciária do Condado de Ocean, em Toms River.