Preso indocumentado que ameaçou atirar em agentes do ICE

César Dias Rodriguez, de 30 anos, reentrou clandestinamente pelo menos 5 vezes nos EUA

Na terça-feira (8), agentes do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) prenderam um mexicano que entrou clandestinamente nos EUA pelo menos 5 vezes e que teria ameaçado atirar oficiais do órgão. A investigação foi conduzida pelo Setor de Segurança & Remoções (ERO) em Houston (TX) e Boise, Idaho.

O réu César Diaz Rodriguez, de 30 anos, foi detido em 8 de outubro em Houston (TX) por ter reentrado ilegalmente no país. Ele havia sido deportado anteriormente dos EUA em 31 de outubro de 2017, depois de ser condenado por porte ilegal de arma. Além disso, ele havia retornado voluntariamente ao México 3 outras vezes, ou seja, 2 em setembro de 2004 e 1 em outubro de 2011.

Em setembro desse ano, O ICE recebeu várias denúncias anônimas de que Rodriguez havia ameaçado atirar em agentes do ICE. Baseados nessas denúncias, os oficiais conseguiram localizá-lo e, então, efetuar a prisão.

“Esse indivíduo ignorou abertamente as leis de imigração dos EUA, ao mesmo tempo em que ameaçou a vida desses homens e mulheres bravos que as mantém”, disse Patrick Contreras, diretor do ICE em Houston (TX). “Atuando com nossos parceiros do ERO em Boise, nós removemos esse criminoso perigoso da comunidade antes que ele pudesse cumprir essas ameaças covardes”.

Rodrigues continua sob a custódia do ICE no Texas enquanto aguarda o processo por ter reentrado clandestinamente nos EUA.