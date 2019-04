Presos 2 suspeitos de traficarem cocaína e heroína em NJ

Jorge L. Corrêa e Gustavo Barco estão detidos na Penitenciária do Condado de Union

Na terça-feira (9), policiais confiscaram cocaína e heroína estimadas em US$ 44.300 e mais de US$ 60 mil em dinheiro, durante uma batida no Condado de Union e que resultou na prisão de 2 indivíduos. Ambos são acusados de tráfico de drogas, informaram as autoridades.

Os suspeitos Jorge L. Corrêa, de 38 anos, morador em Linden, e Gustavo Barco, de 39 anos, residente em Roselle, enfrentam várias acusações criminais, após 2 semanas de investigações, segundo a Polícia Estadual. Eles foram presos em suas respectivas residências, detalhou a polícia.

Os investigadores confiscaram 1.8 libras (0.81 quilo) de cocaína e 5.3 onças (0.15 quilo), assim como óleo de maconha (THC), US$ 60.871 em dinheiro e um Nissan Altima dos dois indivíduos, informou a polícia.

Os 2 suspeitos estão detidos na Penitenciária do Condado de Union enquanto aguardam a audiência preliminar.