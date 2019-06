Previsão: 1º final de semana do verão será de sol

Após vários dias chuvosos, os próximos 2 dias tendem a ser ensolarados e a temperatura entre 70º (21º Celsius) e 80º graus (26º Celsius)

Após o período de chuvas que marcou o final da primavera, o primeiro final de semana de verão tende a ser ensolarado. A chuva constante provocou inundações nos condados de Burlington, Gloucester e Camden, onde o Governador Phil Murphy declarou estado de emergência, na quinta-feira (20). Várias cidades, incluindo Westville, no Condado de Gloucester, e Southampton, no Condado de Burlington, tiveram casas evacuadas devido aos alagamentos provocados pela chuva intensa. Três rodovias no sul do estado foram temporariamente fechadas, informou o alerta do Departamento de Transportes. Todas as pistas foram fechadas na Rota 44 em West Deptford. Já em Mount Laurel, foi fechada a rampa para a Rota 38. A inundação também provocou o fechamento parcial da Rota 130 em Brooklawn.

Oficialmente, o verão começou às 11:54 am, na sexta-feira (21), justamente quando a última pancada de chuvas caiu. A tempestade tende a rumar para a região norte de New Jersey, onde o risco de inundações é mínimo. O sol apareceu depois do meio-dia. A temperatura ficará entre 70º (21º Celsius) e 80º graus (26º Celsius), e os ventos podem atingir 30 mph. Este ano, o verão termina oficialmente em 23 de setembro.