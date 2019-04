Previsão: Feriado de Páscoa poderá ser chuvoso em NJ

Chuvas esparsas podem cair nas manhãs de sábado (20) e domingo (21)

As condições climáticas estão mudando e o estado de New Jersey poderá ser atingido por pancadas de chuva fortes e trovoadas na noite de sexta (19) para a manhã de sábado (20), adiantaram especialistas. A sexta-feira é o primeiro dia do feriado judaico de Passover e também o dia em que os cristão celebram a Sexta-Feira Santa.

O clima chuvoso tende a permanecer através do feriado de final de semana, com chuvas esparsas nas manhãs de sábado (20) e domingo (21), conforme o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). Entretanto, ocorrerão intervalos entre as quedas de chuva.

As pancadas de chuva tendem a cair no Estado Jardim durante o Domingo de Páscoa, mas com intervalos entre elas. Apesar da pouca possibilidade de chuva na noite de quarta (17), tarde e noite de quinta-feira (18) essa probabilidade aumentará de forma significativa na sexta-feira (19), devido à chegada de uma tempestade à região, adiantaram os meteorologistas.

O NWS alertou que a tempestade poderá provocar pancadas pesadas de chuva, com a possibilidade de inundações e trovoadas com ventos fortes desde a noite de sexta-feira (19) à manhã de sábado (20).

“Isso não se parece com as mesmas condições climáticas quer tivemos na semana passada”, disse Jonathan O’Brien, meteorologista do NWS em Mount Holly. Entretanto, as tempestades podem acumular bastante umidade.

Até o momento, as autoridades preveem que a chuva acumule entre 1 (2.5 cm) a 2 polegadas (5 cm) numa área vasta de New Jersey e, talvez, entre 2 (5 cm) a 3 polegadas (7.6 cm) na regiões leste da Pensilvânia.

A previsão de clima seco será na tarde de domingo (21), informou O’Brien. Entretanto, ele frisou que ainda há muito tempo para as mudanças climáticas, então essa previsão é relativa.

O clima tende a melhorar na semana que vem, com dias ensolarados e temperaturas atingindo os 70º graus (21º Celsius), no domingo (21), e céu parcialmente nublado e com temperatura em torno dos 60º graus (15º Celsius), na terça-feira (23).