Previsão: Feriado do Memorial Day será ensolarado e quente em NJ

A temperatura tende a oscilar em torno dos 80º graus (26º Celsius) e mais baixa no litoral do estado

Meteorologistas preveem que final de semana prolongado do feriado do Memorial Day em New Jersey será ideal para atividades ao ar livre, com 2 dias ensolarados e pouca possibilidade de chuva no domingo (26). A temperatura no sábado (25) e segunda-feira (27) tende a ser amena e com pouca possibilidade de pancadas de chuva, começando na noite de sábado até a maior parte do domingo, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

Para aqueles que planejam começar a aproveitar o feriado na sexta-feira (24), as previsões também são boas. Durante o dia, a temperatura poderá chegar aos 70º graus (21º Celsius) e ventos fortes.

O sábado tende a ser agradável, com céu ensolarado e temperatura em torno dos 70º graus (21º Celsius). No litoral do estado, a temperatura será mais baixa, ou seja, abaixo dos 70º graus (21º Celsius). Os especialistas preveem 30% de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas na noite de sábado para domingo, quando a temperatura cairá para 60º graus (15º Celsius).

Existe a possibilidade baixa de pancadas de chuva no domingo, mas, o clima tende a ser ensolarado e a temperatura em torno dos 90º graus (32º Celsius), na região sul de New Jersey. Já em outras regiões no estado, a temperatura será em torno dos 85º graus (29º Celsius). No litoral, a temperatura será de 80º graus (26º Celsius).

O feriado de Memorial Day será ensolarado e quente. A temperatura tende a oscilar em torno dos 80º graus (26º Celsius) e mais baixa no litoral.

A temperatura normal nessa época do ano oscila entre 55º graus (12º Celsius) e 75º graus (23º Celsius).