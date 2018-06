Previsão: Fim de semana será chuvoso em NJ

Mais tempestades são possíveis na sexta-feira (1) à tarde e noite, depois novamente no sábado (2)

Em muitas áreas de New Jersey, a Mãe Natureza nos deu cinco finais de semana seguidos com pelo menos algum tempo úmido, variando de um traço de chuva a fortes chuvas. Para piorar, os meteorologistas preveem mais chuva neste final de semana. Isso tornaria seis finais de semana chuvosos consecutivos, e 7 de 8 se for levar o fim de semana úmido de 14 e 15 de abril.

O único fim de semana completamente seco que tivemos no Garden State nos últimos dias foi 21 e 22 de abril, de acordo com dados climáticos diários do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). O fim de semana do Memorial Day foi agradável, ou seja, um dia seco e ensolarado em 26 de maio, mas seguido por trovoadas desagradáveis ​​com chuvas fortes em alguns condados em 27 de maio.

“Estamos presos em um padrão muito estagnado e parece que vai ser assim por pelo menos mais alguns dias”, disse Joe Slezak, meteorologista da WeatherWorks, com sede em Warren County.

Basicamente, uma grande frente de alta pressão sobre uma grande parte do oeste dos Estados Unidos tem dado à região principalmente clima quente e seco, enquanto uma grande área do leste dos EUA, incluindo New Jersey, tem presenciado baixa pressão, disse Slezak.

Durante as últimas semanas, ondas de umidade têm alimentado uma série de sistemas de tempestades que se formaram na área, provocando muita chuva. O clima frio e chuvoso em New Jersey na quinta-feira (31) está relacionado a um fluxo na costa, basicamente muita umidade saindo do oceano.

. Mais tempestades a caminho:

Após o pôr-do-sol de quinta-feira (31), pancadas de chuva mais fortes poderiam se mover através de New Jersey e algumas poderiam ser afetadas por tempestades, disse Slezak. Mais tempestades são possíveis na sexta-feira (1) à tarde e noite, depois novamente no sábado (2), com o Serviço Nacional de Meteorologia avisando os motoristas para estarem cientes de possíveis enchentes.

“O sábado parece o pior dia dos próximos três”, disse o meteorologista da WeatherWorks, com trovoadas possíveis a qualquer momento.