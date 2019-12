Previsão: Norte de New Jersey poderá acumular até 22 cm de neve

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) previu a possibilidade de mudanças climáticas ainda na manhã de domingo (1)

Na manhã de sábado (30), o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) emitiu um alerta para vários municípios localizados na região norte de New Jersey. A partir das 7 horas da manhã de domingo (1), uma tempestade vinda da região Meio-Oeste dos EUA estará chegando a New Jersey. Os primeiros flocos de neve devem começar a cair ainda na manhã de domingo, na parte norte do estado.

A tempestade pode se tornar um problema para as pessoas que voltam para casa depois do feriado de Ação de Graças. O fim de semana após o feriado é um dos mais movimentados do ano nas estradas, rodoviárias e aeroportos.

O NWS informou que as mudanças climáticas são decorrentes de uma tempestade formada nos Grandes Lagos que dará lugar à uma frente no litoral de baixa pressão na noite de domingo (1).

A mistura de chuva com neve tende a cair ao longo do corredor I-95 e áreas a oeste da rodovia interestadual e deve mudar para neve na noite de domingo (1) e na segunda-feira (2). A queda de neve pode variar de moderada a forte.

Áreas próximas ao Condado de Sussex podem acumular até 9 polegadas (22 cm) de neve. Já Morristown poderá acumular 6 polegadas (15 cm) de neve, com Belvedere e New Brunswick previstas para acumular até 3 polegadas (7.5 cm).

As áreas centrais e sul do estado terão principalmente chuva no domingo (1), com mudança para neve na segunda-feira (2). Prevê-se que Trenton (NJ) acumule até 3 polegadas (7.5 cm) de neve. Calcula-se que em Tom River acumule até 2 polegadas (5 cm) de neve, com Medford acumulando até 1 polegada (2.5 cm).

Áreas mais ao sul, como Vineland e Atlantic City (NJ), receberão menos de 2.5 cm de neve.

O NWS enfatizou que muitas previsões sobre a queda de neve estão sujeitas a alterações, dependendo da transição da chuva, chuva congelada e granizo para neve.