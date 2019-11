Prisões de imigrantes na fronteira mexicana caíram em outubro

Os índices indicam a tendência de queda depois de picos recordes registrados no início de 2019, anunciou o comissário interino do CBP, Mark Morgan

O Departamento de Alfândega & Proteção de Fronteiras (CBP) prendeu mais de 42 mil imigrantes na fronteira dos EUA e México em outubro. Os índices indicam a tendência de queda depois de picos recordes registrados no início de 2019, anunciou na quinta-feira (14) o comissário interino do CBP, Mark Morgan.

O declínio nas prisões está alinhado com a recente tendência após um pico em maio, quando as apreensões aumentaram para quase 133 mil. O governo creditou a queda nas detenções a uma série de políticas; incluindo o programa informalmente conhecido como “permaneça no México” e parcerias regionais.

“Este governo tem e continua a tomar medidas ousadas para lidar com esta crise e os números mostram que está funcionando”, disse Morgan em entrevista coletiva na sala de reuniões da Casa Branca, observando que houve uma queda de 14% nas prisões em outubro em comparação a setembro.

A Patrulha de Fronteira prendeu 35.444 migrantes na divisa com o México em outubro, em contraste com 40.507 em setembro, segundo dados da agência, e 9.806 pessoas foram impedidas de entrar no país.

O número de migrantes que chegou à fronteira EUA-México disparou no ano passado, quando o CBP apreendeu e julgou inadmissível quase 1 milhão de pessoas durante o ano fiscal de 2019, anunciou Morgan em outubro. Durante o verão, as apreensões na fronteira atingiram recordes, esgotando os recursos do Departamento de Segurança Interna (DHS) e levando à superlotação nas instalações fronteiriças. No início de 2019, o CBP mantinha cerca de 20 mil pessoas sob a custódia dos EUA. Atualmente, a média é de menos de 3.500 detidos diariamente, detalhou Morgan.

A origem das pessoas que chegaram à fronteira sul dos EUA no início deste ano criou um desafio adicional para o DHS. A maioria delas oriundas da Guatemala, El Salvador e Honduras; muitos deles compostos por famílias ou crianças desacompanhadas em busca de asilo nos EUA. Para estancar o fluxo de migrantes, o governo introduziu políticas que limitam drasticamente quem é elegível para asilo nos EUA, incluindo uma regra que proíbe os migrantes que residiram ou passaram por países terceiros de solicitar asilo nos EUA.

A Suprema Corte abriu caminho para que a regra, que impede que as pessoas que atravessaram o México possam reivindicar asilo nos EUA, entre em vigor em todo o país enquanto o processo de apelação tramita nos tribunais.

Na quinta-feira (14), Morgan destacou que houve uma mudança na origem dos estrangeiros em outubro, sendo a maioria dos imigrantes da América Central e México.

“Pela primeira vez em quase 18 meses, o México foi o país de origem na maioria das apreensões e estrangeiros inadmissíveis, em vez dos países do Triângulo Norte, com adultos solteiros superando as famílias”, relatou Morgan.

Até o momento, muitas das políticas implantadas pelo governo atual nos EUA até agora não se aplicam aos migrantes mexicanos.