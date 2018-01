Procurador critica prisão de indocumentados em porta de escolas

Gubir Grewal alertou para a detenção recente de 2 indonésios em New Jersey por agentes do ICE

Um dia depois que agentes federais prenderam dois imigrantes indonésios quando eles deixavam os filhos na escola, o Procurador Geral de Justiça Gurbir Grewal questionou se o Departamento de Segurança Nacional (DHS) violou a antiga proibição de atuar em “locais sensíveis”. Numa carta enviada a Kristjen Nielsen, secretária do DHS, ele expressou “sérias preocupações” com as detenções de Gunawan Liem, morador em Franklin Park, e Roby Sanger, residente em Metuchen, por agentes do Departamento de Imigração (ICE), na quinta-feira (25).

Segundo o Reverendo Seth Kaper Dale, da Igreja Reformada de Highland Park, ex-candidato a governador de New Jersey e que tem defendido um grupo de cristãos indonésios que alegam perseguição religiosa em seu país de origem, Liem foi preso quando deixava a filha no ponto de ônibus a caminho da escola. Já Sanger foi detido depois que deixou a filha na porta da escola.

“Eu não tenho conhecimento de nenhuma exigência ou circunstância única que justifique o cancelamento por parte do ICE da política referente aos locais sensíveis”, disse Grewal na carta. “Sem sombra de dúvidas, isso cria um ambiente amedrontador para os pais, que estavam simplesmente garantindo que seus filhos chegassem com segurança à escola”.

Ele pediu a Nielsen que “avalie pessoalmente as circunstâncias relativas às batidas e, posteriormente, tome qualquer medida necessária com relação à violação de qualquer política do ICE”.

Grewal também citou preocupação com as detenções efetuadas por agentes do ICE no interior e fora de tribunais em New Jersey. O assunto já foi citado pelo chefe da Corte Suprema Estadual, o Juiz Stuart Rabner, que pediu ao ICE que parasse de prender os indocumentados nos tribunais estaduais. Na carta dele enviada ao DHS ano passado, o magistrado alertou que a prática poderia prejudicar o sistema de justiça no Estado Jardim, após a prisão de 2 indocumentados que participavam de audiências de rotina na Corte Superior de New Jersey.

“Eu escrevo para pedir com urgência que detenções deste tipo não aconteçam nos tribunais”, escreveu Rabner.