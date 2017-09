Produtora de leite assume empregar mais de 100 indocumentados

Denis Burke confessou ter contratado mais de uma centena de trabalhadores para suas 2 fazendas

Na terça-feira (19), uma produtora e processadora de derivados de leite em Michigan assumiu a culpa com relação à acusação de ter contratado mais de 100 trabalhadores indocumentados e concordou pagar US$ 1.38 milhão de multa ao Governo Federal. Denis Burke, um imigrante irlandês, é proprietário e administra duas fazendas na região de Michigan Thumb, a Dunganstown Dairy e Parisville Dairy. Durante a audiência perante a Juíza Patrícia T. Morris no Tribunal Federal de Bay City, o réyu assinou o acordo de culpa, admitindo que não procurou permissão legal para contratar mais de 100 trabalhadores indocumentados para suas duas fazendas.

“Este é um caso clássico de abrigar estrangeiros ilegais e não pode ser tolerado, especialmente nessa escala”, disse Jessica Vaughan, diretora de estudos políticos do Centro de Estudos Migratórios (CIS). “Além de ser injusto com os americanos e os imigrantes legais que precisam dessas vagas de trabalho, há a possibilidade de os trabalhadores estrangeiros terem sido explorados; simplesmente com o propósito de encher os bolsos dos proprietários”.

Segundo o termo de culpa, Burke confirma que ele “ofereceu aos estrangeiros indocumentados habitação grátis próxima ou nas fazendas para que os estrangeiros ilegais estivessem prontos para o trabalho e menos acessíveis às autoridades migratórias”.

“Ao manter os trabalhadores ilegais em suas fazendas nas áreas de processamento, Burke se beneficiava financeiramente e obtinha vantagem comercial sobre os outros fazendeiros do ramo que empregam somente trabalhadores legais”, ainda conforme o termo. “Devido ao fato de os trabalhadores ilegais não terem documentação, eles não podiam obter carteira de motorista, abrir contas em bancos para que pudessem sacar os cheques ou registrar veículos juntos à Secretaria de Estado de Michigan”.

Quando Burke for sentenciado em 4 de janeiro, ele poderá ser condenado a 35 meses de prisão. A esposa do réu, Madeline, assumiu a culpa referente à acusação de contratar funcionários sem verificar se eles tinham permissão para trabalhar legalmente nos EUA e será sentenciada na quinta-feira (21). Os réus concordaram em pagar ao governo a quantia de US$ 1.38 milhão pelos crimes, além de US$ 187 mil e US$ 3 mil em multas, respectivamente.

O casal Burke não foram os únicos indiciados no caso. Um agente de polícia flagrou Yolanda Stuart transportando 5 trabalhadores no próprio carro em 2013. Ele admitiu ano passado ter combinado com o casal e outras fazendas na área para ajudar os trabalhadores indocumentados a comprarem mantimentos, sacar os cheques e enviar parte do dinheiro ao México. Em decorr6encia disso, Stewart foi sentenciada a 27 meses de prisão.

“Quando as fazendas se tornam santuários de fato para a contratação ilegal e outras atividades, a comunidade sofre e os fazendeiros riem a caminho do banco”, disse Vaughan. “É bom que eles não se livraram dessa essa vez”.