Professor brasileiro é acusado de violência doméstica é afastado

Rodolfo Amaral lecionava inglês na Felix Varela Senior High School, no Condado de Miami-Dade (FL)

No domingo (11), um professor de inglês da escola secundária (High School) no Condado de Miami-Dade foi preso em decorrência da acusação de que ele agrediu fisicamente a própria esposa, informaram as autoridades. Rodolfo Amaral, de 31 anos, leciona na Felix Varela Senior High School. A porta-voz do Departamento de Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade (FL), Daisy Gonzalez Diego adiantou que o distrito escolar está se preparando para “cancelar imediatamente o contrato de trabalho do acusado”.

Diego acrescentou que Rodolfo trabalhou para o distrito escolar durante 4 anos e não teve nenhum problema anterior. Conforme o boletim de ocorrências policiais (BO), ele e a esposa estão casados a 1 ano e meio e viviam juntos até recentemente, pois estão em processo de divórcio. A polícia disse que a esposa de Amaral alegou que ele vinha sido abusivo fisicamente contra ela desde agosto de 2017, sendo que o último incidente ocorreu na semana passada. Ela relatou aos detetives que tal incidente teria ocorrido em 7 de junho, durante o qual alega que Rodolfo tentou atingir o rosto dela com o cotovelo. A vítima detalhou que teria utilizado a mão esquerda para segurar o cotovelo do marido e foi ao hospital para receber os primeiros socorros. Ela acrescentou que o marido ficou o tempo todo ao lado dela no hospital, portanto, desencorajando-a a relatar o fato à equipe médica. Na ocasião, a vítima teria dito às enfermeiras de plantão que havia ferido a mão com algo na cozinha.

Segundo o BO, Amaral e a esposa teriam discutido na terça-feira (6) devido ao fato de ele estar falando com outras mulheres. A polícia informou que o marido teria dado um tapa na têmpora esquerda dela, fazendo com que ela caísse no chão. A vítima relatou que se rastejou na tentativa de se afastar dele, quando recebeu um chute na parte detrás da coxa. Os detetives detalharam que alegou que Rodolfo a agarrou pelos cabelos e começou a estrangulá-la. Conforme o BO, o agressor teria chutado as costelas da vítima quando ela ainda estava no chão e tentava se afastar dele.

“A vítima virou-se para o lado direito em dor, e Amaral a chutou no meio das costas”, detalhou o BO.

A polícia relatou que Rodolfo a agarrou pelo braço, empurrou o corpo dela contra uma grade e agarrou o pescoço dela novamente, antes de deixa-la cair ao chão. A mulher disse aos detetives que Amaral caminhava de um lado para o outro, alertando-a de seu treinamento em artes marciais e dizendo-lhe que ele sabia como quebrar todos os ossos do corpo dela.

“Por que eu não deveria te matar?” Teria Rodolfo perguntado à esposa.

A vítima disse à polícia que ela e o marido frequentam terapia juntos e que a última sessão foi na sexta-feira (2). Ela alegou que o terapeuta a aconselhou a não telefonar para a polícia, mas que o casal passasse o final de semana separado. Os detetives detalharam que a vítima não apresentava escoriações ou nenhuma marca de agressão na ocasião em que foi à delegacia para preencher o BO. Amaral foi preso em decorrência das acusações de violência doméstica e tentativa de estrangulamento.