Professor de dança é acusado de molestar 2 alunos em NJ

Estibenson Lopez, de 31 anos, é suspeito de ter abusado de dois adolescentes de 17 anos da Union City High School

Um instrutor de dança que lecionava num estúdio contratado pela Union City High School é acusado de ter molestado sexualmente 2 alunos de 17 anos, informou a promotora pública do Condado de Hudson, Esther Suarez, em 21 de junho. O Réu Estibenson Lopez, também conhecido como Steven Lopez, de 31 anos, foi detido no dia anterior e compareceu à audiência no tribunal, onde foi formalmente acusado de abuso sexual, pôr em perigo o bem-estar de um menor de idade e contato sexual criminoso, detalharam as autoridades.

Em 18 de junho, o escritório da Promotoria do Condado de Hudson (HCPO) foi contatado pelo Departamento de Famílias & Crianças de New Jersey com relação a uma denúncia feita pelo vice-diretor do Departamento Escolar de Union City. Um aluno denunciou ter sido tocado sexualmente por um instrutor de dança que o levava de carro para casa depois da escola, no dia anterior. Lopez teria feito sexo com um dos jovens e tocado sem consentimento o pênis do outro.

A investigação realizada pela Unidade Especial de Vítimas do HCPO revelou que Lopez é um instrutor de dançano Yenyere Dance Studio na New York Avenue, em Union City (NJ), e que o estúdio tem contrato com o Comitê de Educação de Union City para ensinar os alunos a dançar. Lopez não é funcionário do Comitê Municipal de Educação, informaram as autoridades.

Durante essa investigação, um segundo aluno de 17 anos denunciou que Lopez o teria molestado sexualmente no estíduo em março. O instrutor participou da audiência preliminar via videoconferência no tribunal de Jersey City, pois está detido na Penitenciária do Condado de Hudson, em Kearny (NJ). Na audiência, a Juíza Margaret Marley determinou a liberação do réu até o julgamento, sob as condições que ele seja monitorado e impedido de ensinar menores de idade, entrar na Union City High School e ficar sozinho com menores de idade. Além disso, ele não pode contatar os dois adolescentes que o acusaram.

Marley alertou Lopez que, caso assumisse a culpa ou fosse condenado culpado, isso poderia resultar em deportação, impedir que ele entre nos EUA caso saia de espontânea vontade e impedir para sempre que ele se torne um cidadão naturalizado. Na audiência, o promotor público, John Mulkeen, frisou que 3 das acusações podem acarretar de 5 a 10 anos de detenção cada.