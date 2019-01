Professor é acusado de molestar e dar droga a alunos

Eric Pieklo, de 50 anos, está detido na Penitenciária do Condado de Middlesex

Na sexta-feira (11), um professor de marcenaria no Condado de Middlesex foi preso em decorrência das acusações de ter tocado inapropriadamente várias alunas e dar maconha e álcool à outras, informaram as autoridades. O suspeito Eric Pieklo, de 50 anos, morador em South Amboy, professor há 14 anos no Sayreville War Memorial High School, enfrenta 4 acusações de ter posto em perigo a segurança de um menor em 2º grau, 5 acusações de contato sexual criminoso em 4º grau envolvendo alunas entre 16 e 18 anos, detalhou a Promotoria Pública do Condado de Middlesex.

Os detetives do escritório do promotor e do Departamento de Polícia de Sayreville iniciaram a investigação envolvendo Eric depois de receberem uma denúncia dos administradores da escola. Eles descobriram que entre janeiro e dezembro de 2018, ele “envolveu-se em conduta inapropriada” com 3 alunas na oficina dele em South Amboy e nas instalações da escola, segundo as autoridades.

“Isso incluiu o toque inapropriado das alunas, assim como comentários inapropriados sobre elas”, informa o comunicado. Além disso, ele deu a dois estudantes, nesse caso meninos, maconha e álcool na oficina dele.

Eric foi suspenso sem direito a salário da Sayreville War Memorial High School e encaminhado à Penitenciária do Condado de Middlesex, enquanto aguarda a audiência preliminar no tribunal.