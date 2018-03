Programa estadual oferece atendimento psicológico em NJ

O Perform Care atende jovens de 0 a 21 anos, independente do status migratório, em todo o Estado Jardim

Na sexta-feira (9), o suicídio de um adolescente de 14 anos, filho de imigrantes brasileiros, abalou a comunidade no bairro do Ironbound, em Newark. O trágico incidente trouxe à tona uma doença que é tabu até os dias até hoje: A depressão. Muitas vezes considerado “frescura”, “falta do que fazer” ou “tempo sobrando”, nos últimos anos o problema vem se agravando e fazendo mais vítimas.

Na quarta-feira (14), a equipe de reportagem do BV conversou com a psicóloga Viviane Wilkens, líder da equipe Vida Counseling LLC., com sede em Newark. Ela explicou que New Jersey é o único estado no país que possui um programa de subsídio ao atendimento psicológico nos seus 21 condados. Tal programa atende jovens de 0 a 21 anos, independente do status migratório, 24 horas e nos 7 dias na semana. Para cadastro, o primeiro passo é ligar para o programa Perform Care através da hotline: 1-877-652-7624 e explicar a situação ao atendente, que efetuará o registro no sistema, fará uma pré-avaliação e indicará os profissionais disponíveis na região onde a pessoa reside conforme o perfil dela. Nos casos de crise, os profissionais vão até a casa fazer a avaliação do paciente. Todos os casos são acompanhados por um gerenciador (case manager). Diferente do sistema convencional, os honorários dos psicólogos cadastrados no Perform Care são pagos (subsidiados) pelo Estado e não pelo paciente ou familiares.

O Vida Counseling, LLC é cadastrado no programa estadual e atende em português, espanhol e inglês, na 294 Ferry St., 2º andar, no bairro do Ironbound, em Newark. Info.: [email protected]. Vale frisar que, para ingressar no Perform Care, o primeiro passo é ligar para a hotline: 1-877-652-7624 que, então, efetuará o cadastro e indicará os profissionais disponíveis na área onde a pessoa reside.

. O inimigo invisível:

O comportamento suicida normalmente surge como consequência de uma doença psicológica não tratada, como é o caso da depressão severa, síndrome do estresse pós-traumático ou esquizofrenia, por exemplo. Este tipo de comportamento tem sido cada vez mais frequente em pessoas com menos de 29 anos, sendo uma causa de morte mais importante que o vírus do HIV.

No entanto, este é um tipo de comportamento que pode ser evitado, especialmente quando os familiares ou amigos conseguem identificá-lo e ajudam a pessoa a iniciar tratamento adequado. Isto porque, na maior parte dos casos, a pessoa já não é capaz de identificar outras soluções para a crise emocional que está passando. Uma boa opção é ligar para o: NJ Suicide Prevention Helpline: 1-855-654-6735 ou National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255.

. Como ajudar e prevenir o suicídio:

Quando se suspeita que alguém possa estar com pensamentos suicidas, o mais importante é demostrar amor e empatia por essa pessoa, tentando entender o que está acontecendo e quais os sentimentos associados. Por isso, não se deve ter medo de perguntar para a pessoa se ela está se sentindo triste, deprimida e, até se está pensando em suicídio.

Depois, deve-se procurar ajuda de um profissional qualificado, como um psicólogo ou psiquiatra, para tentar mostrar à pessoa que existem outras soluções para o seu problema, que não o suicídio. As tentativas de suicídio são, na maioria das vezes, impulsivas e, por isso, para prevenir uma tentativa de suicídio também se deve retirar todo o material que possa ser utilizado para se suicidar, como armas, comprimidos ou facas, dos locais onde essa pessoa passa mais tempo. Isto evita comportamentos de impulsividade, fazendo com que se tenha mais tempo para pensar numa solução menos agressiva para os problemas.

Especialistas classificam a depressão em diversos tipos e, seja qual for ela, nada substitui a avaliação de um psiquiatra ou psicólogo.