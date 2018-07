Programa “secreto” do TSA monitora passageiros em aeroportos

O TSA alegou que o programa não focaliza os americanos “comuns”

Através de um programa não divulgado pelo Departamento de Segurança Aérea (TSA), agentes federais monitoram passageiros comuns, publicaram a CNN e o jornal Boston Globe. O objetivo de tal programa, conhecido como “Quiet Skies” (Céus tranquilos) é reunir detalhes sobre o comportamento das pessoas nos aviões na tentativa de impedir qualquer risco em potencial á aviação, publicou o Globe e um representante do TSA confirmou a CNN.

Antes que as pessoas embarquem nos aviões e sejam monitoradas pelos agentes Marshals, as autoridades utilizam informações coletadas e padrões de viagens anteriores para ajudarem a escolher quem será vigiado, detalhou o representante do TSA. Ele acrescentou que tal programa existe de tal forma desde 2010, o Congresso possui conhecimento total e provê total apoio.

O Globe publicou que milhares de passageiros americanos foram monitorados a bordo de aeronaves por grupos pequenos de agentes, conforme documentos governamentais. Ainda segundo o jornal, os agentes buscam determinados tipos de comportamento como noção anormal do que ocorre à volta, uso excessivo dos dedos, transpiração excessiva, piscarem os olhos excessivamente, esfregar as mãos, aparência diferente daquela provida ou se a pessoa dormiu durante o voo.

O TSA alegou que o programa não focaliza os americanos comuns. “Absolutamente, o programa não tem o objetivo de monitorar os americanos comuns. Ao invés disso, o propósito dele é garantir que os passageiros e a tripulação estejam protegidos durante os voos. Isso não é diferente que colocar um policial num local no qual os dados de inteligência e informação são necessários para a melhoria da vigilância. O programa analisa informações colhidas no padrão de viagem dos passageiros ao mesmo tempo em que avalia todo o cenário e fornece formas de defesa adicionais à segurança aérea”, informou o órgão através de um comunicado.

Uma fonte do CNN disse que alguns marshals expressaram preocupação com relação ao programa, alegando que monitorar passageiros que “parecem suspeitos” afasta os agentes da missão de proteger a cabine do piloto. Isso significa reorganizar a posição dos assentos dos agentes e em que voos eles estarão a bordo. Os marshals observam o comportamento das pessoas tendo como base atos praticados por terroristas, disse o TSA.

Todos os cidadãos americanos que entram nos EUA são incluídos automaticamente no programa quando os agentes de segurança verificam os nomes e histórico de viagens. O TSA adiantou que não divulgaria mais detalhes, entretanto, acrescentou que as pessoas não são monitoradas por raça ou nacionalidade. As autoridades não revelaram se algum ataque terrorista foi impedido através do programa.