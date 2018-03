Promotores alegam que brasileira confessou ter matado marido

O juiz determinou a fiança de Cláudia (Sobral) Hoerig em US$ 10 milhões

Promotores públicos alegaram que Cláudia (Sobral) Hoerig, acusada de ter matado a tiros o marido em Ohio, em 2007, e fugido para o Brasil, confessou o crime quando era extraditada aos EUA no início desse ano. Além disso, ela teria alegado que foi abusada sexualmente e mentalmente pelo piloto veterano da Aeronáutica, Karl Hoerig. Em janeiro, a brasileira, de 53 anos, alegou inocência com a relação à acusação de assassinato com agravantes, ocorrido em março de 2007. A vítima, de 43 anos, era piloto da Reserva da Força Aérea dos EUA e piloto comercial. As informações são do canal de TV local Fox 8.

Paul Hoerig, irmão de Karl, disse que a família dele não acredita nas alegações de que Cláudia foi abusada. “Nós conhecíamos Karl e o que ela está dizendo não é verdade”, rebateu. “Nós acreditamos que ela está tentando criar desculpas para tentar justificar o que fez”.

O promotor público do Condado de Trumbull, Dennis Watkins, disse que Cláudia Hoerig, pouco depois de matar o marido a tiros e esvaziar as contas bancárias do casal, fugiu para o Brasil. Ela conseguiu se livrar da justiça dos EUA porque a Constituição do Brasil proíbe a extradição de seus próprios cidadãos. Ela foi presa e enviada de volta aos EUA depois que a Corte Suprema Brasileira revogou a cidadania brasileira dela em 2016. Os advogados de defesa de Cláudia argumentam que o direito dela a um julgamento rápido foi violado e, portanto, o caso deveria ser cancelado.

Conforme documentos apresentados no tribunal, obtidos pela Fox 8 I-Team, a brasileira teria confessado o crime a um US Marshal durante a viagem do Brasil a Ohio. Uma porção da conversa por escrito descreve a confissão dela que foi apresentada pelos promotores públicos. Ela teria dito aos investigadores: “Uma esposa não mata o marido dela a não ser por uma boa razão”.

Quando ela retornou ao Condado de Trumbull, ela gravou um vídeo no qual confessa ao detetive Mike Yannucci, do escritório0 do xerife do Condado de Trumbull, e o Marshal Bill Boldin. Esse vídeo da confissão ainda não foi divulgado.

Cláudia disse que comprou a pistola em 2007 porque iria se matar. Ela alegou que disse ao marido que estava grávida e se mataria. A acusada relatou que se enfureceu quando ele respondeu para ela se matar no porão para que não sujasse de sangue as paredes e o carpete. Ela detalhou que, naquele instante, atirou nele.

“Então, foi tão rápido. Foi assim, eu acho, eu não me lembro se eu desci e atirei mais duas vezes ou se atirei do alto. Do alto da escada. Isso eu não sei. Mas, mas, eu sei que atirei três vezes. Isso é o que eu me lembro. Eu talvez tenha disparado cinco vezes, mas somente me lembro de três”, teria dito Cláudia aos investigadores.

Além disso, ela acrescentou que tentou matar a si mesma, entretanto, a arma não disparou.

Cláudia disse que telefonou para o pai dela e ele a convenceu a retornar ao Brasil. Ela detalhou que, uma vez no país natal, abriu um escritório de contabilidade e casou-se novamente. Ela admitiu que contou ao segundo marido que fugiu dos EUA porque termia que o marido anterior a matasse.

A brasileira também teria dito aos detetives que sofreu três abortos espontâneos. Ela disse que “sentia muito” pela dor que havia causado a família Hoerig, acrescentando que entendia a dor deles.