Promotoria pede que processo contra goleiro Jean seja arquivado na FL

Em dezembro de 2019, Milena Bemfica, esposa de Jean Paulo Fernandes Filho, o acusou de violência doméstica durante passeio de férias em Orlando (FL)

Nessa semana, a Promotoria Pública da Flórida pediu ao Departamento de Justiça que arquivasse a acusação de violência doméstica contra o goleiro Jean Paulo Fernandes Filho, de 24 anos. Ele foi detido em dezembro de 2019, após ser acusado de ter agredido a esposa durante uma viagem de férias com a família, em Orlando (FL). Ele e a mulher, Milena Bemfica, levaram as duas filhas do casal para conhecer a Disneylândia.

O pedido foi assinado por Sarah Marie Castro, assistente de promotoria, o qual afirma: “Conforme a investigação realizada é opinião de quem escreve que o caso não é passível de processo”. Ela concluiu que, caso tenha havido o pagamento de fiança, a quantia deve ser liberada e, se o réu estiver detido, que seja liberado. Jean saiu da prisão um dia após ter sido detido e não pagou fiança.

. Entenda o caso:

Na manhã de quarta-feira, 18 de dezembro, aproximadamente às 7:30 am, o goleiro Jean Paulo Fernandes Filho, de 24 anos, jogador do time de futebol São Paulo, foi preso em Orlando (FL). O incidente ocorreu depois que a esposa dele, Milena Bemfica, postou nas redes sociais imagens dela com o rosto desfigurado, pedindo ajuda e acusando o marido de agressão física. Na ocasião, as autoridades na Flórida acusaram o atleta de violência doméstica. O caso foi registrado no tribunal do Condado de Orange.

“Eu tô aqui em Orlando e olha o que o Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro”, disse Bemfica no vídeo, ajeitando os cabelos.

Posteriormente, os vídeos foram apagados por Milena, entretanto, inúmeros seguidores já os haviam copiado e postado nas redes sociais. “Jean, goleiro do São Paulo. Olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça”, acrescentou ela em outro vídeo. Durante a gravação, pôde ser ouvida uma voz masculina pedindo a ela para pensar no futuro das filhas do casal.

Jean e Milena estavam passando férias em Orlando (FL) com as 2 filhas do casal, onde visitaram a Disneylândia poucos dias antes do incidente. Além dos vídeos denunciando o marido, ela postou nas redes sociais uma mensagem de texto trocada entre ela e o goleiro:

“Eu sempre estive com você. Você não pode virar as costas pra mim assim… sem me ouvir”, disse ela.

Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome”, respondeu o goleiro.

Aparentemente, na tentativa de tranquilizar os internautas que lhe enviaram mensagens, Milena postou: “Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo e eu tô sem celular, eu tô em outro lugar… Já passou. Eu tô com as meninas e tá tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Tem muita gente falando comigo e não tem como responder. Não tenho WhatsApp, tô incomunicável, mas tá tudo bem”.

. Resposta do São Paulo:

“O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora do campo, e não abre mão deles”, disse a nota oficial divulgada à imprensa, na ocasião.

Em janeiro desse ano, Jean foi emprestado ao Atlético de Goiás. Anteriormente, o goleiro havia sido sondado pelo Ceará, mas o time desistiu da ideia depois do incidente ocorrido na Flórida.