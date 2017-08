Proposta apoiada por Trump corta pela metade imigração legal

O projeto de lei foi apresentado na Casa Branca na manhã de quarta-feira (2)

Na quarta-feira (2), o Presidente Donald Trump endossou o projeto de lei apresentado no Senado que visa diminuir a imigração legal nos EUA. Esse foi um dos temas da plataforma de campanha de Trump e representa a mudança mais profunda na política migratória vigente há 50 anos.

O Presidente compareceu à Casa Branca com os senadores republicanos Tom Cotton (Ark.) e David Perdue (Ga.) para divulgarem a versão modificada do projeto de lei que ambos os senadores apresentaram em abril e cujo o objetivo é cortar pela metade os mais de 1 milhão de green cards (residência permanente) concedidos a estrangeiros anualmente nos Estados Unidos.

As emendas das propostas refletem os objetivos que Trump destacou nos discursos de campanha, quando ele argumentou que o crescimento rápido da imigração nas últimas 5 décadas prejudicou o mercado de trabalho para os americanos e gerou riscos à segurança nacional. O Presidente havia se reunido anteriormente duas vezes na Casa Branca com Cotton e Perdue para discutir os detalhes da proposta, a qual foi batizada de ato de “Reforma da Imigração Americana para o Fortalecimento do Mercado de Trabalho” (RAISE).

“Esta seria a reforma mais significativa no sistema migratório em meio século”, disse Trump, ladeado pelos senadores na sala Roosevelt. “Trata-se de uma proposta histórica e bastante vital”.

Para conseguir as reduções e criar o que eles consideram “sistema baseado no mérito”, Cotton e Perdue estão focalizando nos green cards concedidos aos familiares de cidadãos americanos e residentes legais permanentes, diminuindo as possibilidades para filhos adultos e irmão. Os cônjuges e filhos menores de idade ainda estariam elegíveis para aplicar para o green card. Os senadores também propuseram o fim da loteria do green card (diversity lottery) que concede 50 mil green cards ao ano, a maioria para partes do mundo que não possuem tantos imigrantes nos EUA, incluindo a África. Além disso, o projeto de lei limita o número de aceitação de refugiados em 50 mil anuais.

Conforme a proposta, o novo sistema migratório concederia pontos aos candidatos ao green card baseado em fatores como a habilidade em falar inglês, níveis educacionais e qualificação profissional. Os senadores detalharam que o projeto de lei teve como modelo os programas migratórios em vigor no Canadá e Austrália.

A aparição de Trump ao lado dos senadores na Casa Branca pôs o tema migratório à frente do debate político depois que o Presidente sofreu uma derrota significativa quando o Senado rejeitou por poucos votos a proposta que visa substituir o ObamaCare (Affordable Care Act). Trump discursou no sábado (29) em Long Island (NY), onde ele pressionou o Congresso a dedicar mais esforços na luta contra a imigração clandestina, incluindo gangues internacionais.

O encontro de quarta-feira (2) representou o esforço do Presidente em reformar as leis de controle da fronteira além da imigração clandestina. Trump considerou necessárias as mudanças na imigração legal na proteção dos trabalhadores americanos, incluindo as minorias raciais, na competição por vagas de emprego de salários baixos.

“Entre aqueles que foram mais afetados nos últimos anos são os trabalhadores imigrantes e as minorias raciais que competem por vagas de trabalho contra as chegadas recentes”, disse Trump. “Isso não tem sido junto com o nosso povo, nossos cidadãos e os nossos trabalhadores”.

Entretanto, o futuro da proposta é incerto no Senado, onde os republicanos possuem uma pequena maioria, portanto, sendo difícil conseguir 60 votos que garantissem a aprovação. O projeto de lei tende a enfrentar resistência acirrada da parte de congressistas democratas e grupos de defesa dos direitos dos imigrantes, além da oposição de empresários e alguns republicanos moderados nos estados com grande população imigrante. Os oponentes da proposta alegam que os imigrantes ajudam a alavancar a economia e que estudos revelam que eles cometem menos crimes que os americanos natos.