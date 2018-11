Proposta de legalização da maconha avança em NJ

O Comitê de Orçamento do Senado aprovou o projeto por 7 votos a favor, 4 contra e 2 abstenções

Na segunda-feira (26), após vários meses de indícios falsos e atrasos, New Jersey deu um grande passo no processo de legalização da maconha no estado. Os legisladores estaduais aprovaram um projeto de lei que legalizaria a posse e uso pessoal da droga para fins recreativos. Os comitês do Senado Estadual e Assembleia aprovaram a proposta, que agora espera a votação na legislatura estadual, liderada por democratas, antes de ser assinada pelo governador democrata, Phil Murphy, e tornar-se lei.

Após quase 4 horas de debate na sala lotada com quase 200 pessoas, o projeto de lei passou pelo Comitê de Orçamento do Senado por 7 votos a favor, 4 contra e 2 abstenções e, posteriormente, no Painel de Orçamento da Assembleia por 7 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção. Esta foi a primeira ação tomada pela legislatura no que diz respeito à liberação da compra e venda da droga desde Murphy assumiu o cargo em janeiro. Durante a campanha eleitoral, ele prometeu legalizar a droga, caso ela fosse aprovada pela legislatura estadual. Antes da audiência de segunda-feira (26), não havia sido apresentada nenhuma proposta relacionada à legalização da maconha.

“Esse processo tem sido longo”, disse o Senador Estadual Nicholas Scutari (D-Union), que liderou o movimento a favor da legalização em New Jersey. “Eu comecei a falar sobre isso há 15 anos”.

Apesar da ação do Comitê na segunda-feira, a legalização da droga ainda não é garantida.

Mesmos os apoiadores da proposta concordam que o plano de New Jersey ainda precisa de alguns ajustes, então, é possível que o processo de legalização extrapole 2018, uma vez que os legisladores ainda trabalham no assunto. O único dia esse ano em que a proposta está agendada para ser abordada em sessão é 17 de dezembro.