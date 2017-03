Proposta em Utah torna ilegal dirigir após 1 drink

Caso o projeto de lei seja assinado pelo Governador Gary Herbert, ele entrará em vigor em 30 de dezembro de 2018

Brevemente, o estado de Utah poderá se tornar o mais rigoroso dos EUA no combate aos motoristas que dirigem alcoolizados (DUI). Na quarta-feira (8), legisladores estaduais votaram a favor da diminuição do índice de álcool no sangue de 0.08% para 0.05%. O projeto de lei segue agora para a mesa do governador, que já demonstrou apoio à medida.

Caso o Governador Gary Herbert assine a proposta, ela entrará em vigor a partir de 30 de dezembro de 2018. A data impactará a forma com que as pessoas celebram a véspera do ano novo no estado. Os simpatizantes do projeto de lei alegam que ele salvará vidas, pois tirará das estradas os motoristas que beberam. Vários legisladores, entre eles democratas e libertários com tendências republicanas, se opuseram à proposta. Alguns deles citaram preocupação de que a proposta possa prejudicar o turismo, pois o estado, cuja expressiva parte da população segue a religião Mormon, poderá adquirir a imagem de hostil àqueles que consomem bebidas alcóolicas.

A proposta determina que um homem de 150 libras (68 quilos) poderá ser preso por DUI após beber duas cervejas, enquanto uma mulher de 120 libras (54 quilos) depois de um simples drink, segundo o American Beverage Institute (ABI), uma associação de restaurantes que se opõe ao projeto de lei. Vários fatores, incluindo a quantidade de alimento no estômago de uma pessoa, poderá impactar a porcentagem de álcool no sangue.

A diretora da ABI, Sarah Longwell, disse através de um comunicado que a proposta fará pouco para tornar as estradas mais seguras, pois mais de 77% dos acidentes fatais envolvendo álcool em Utah são provocados por motoristas cujo nível de álcool no sangue é superior a 0.15%.

“Hoje, os legisladores em Utah perderam a oportunidade de focalizar nos motoristas alcoolizados pesados que causam a vasta maioria das fatalidades e, ao invés disso, criminalizar o comportamento perfeitamente responsável”, disse ela.

Os legisladores no estado de Washington estão avaliando baixar o limite de álcool no sangue em 2017, enquanto uma proposta similar não foi aprovada no Havaí. Em todo os EUA, o limite de álcool no sangue é 0.08%, mas variam nos estados para motoristas comerciais ou os motoristas que possuem histórico de DUI.

O Deputado Norm Thurston (R-Provo), redator do projeto de lei, destacou sua importância, pois uma pessoa começa a ficar desabilitada depois da primeira bebida. Ele citou vários outros países em que o limite de álcool no sangue é de 0.05% ou mais baixo. Segundo o Departamento Nacional de Segurança nas Estradas (NHTSA), com 0.05% de álcool no sangue, o motorista tem dificuldade em manobrar, acompanhar objetos que se movem e responder rápido a imprevistos. Há muito anos, o Comitê Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) tem encorajado os estados a baixar o limite de DUI para 0.05% ou mais baixo, entretanto, as autoridades locais não adotaram o padrão, em parte devido a pressão feita por hotéis e restaurantes.