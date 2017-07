Proposta republicana corta pela metade imigração legal

O projeto limita a admissão de familiares, acaba com a loteria do green card e dificulta a aquisição da residência permanente e permissão de trabalho

Dois senadores republicanos estão trabalhando com a Casa Branca num projeto de lei amplo que cortará a imigração legal pela metade. A versão inicial da proposta anunciada em fevereiro pelos senadores David Perdue e Tom Cotton tende a diminuir o volume migratório de 1 milhão para 500 mil anuais. O projeto limita a admissão de familiares, acaba com a loteria do green card e dificulta muito mais a aquisição da residência permanente (Green card) e permissão de trabalho.

“O Senador Cotton e o Senador Perdue estão redigindo o RAISE Act que apresentaram no início do ano e esperam apresentar o projeto de lei brevemente”, disse a diretora de comunicações de Cotton, Caroline Rabbit.

“Eu ficaria nervoso se nós cortamos o número de imigrantes para 50%”, rebateu Kim Rueben, do Urban Institute.

Kim explicou que as “descobertas mais impressionantes” da pesquisa em que ela participou com a Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina que a partir de 2020 o único crescimento da mão-de-obra nos EUA tende a vir dos imigrantes e filhos dos imigrantes.

“Nós precisamos dos imigrantes e filhos deles para manter o crescimento do nosso país”, disse ela.

Cotton e Perdue argumentam que a “o fluxo longo de imigrantes com baixa instrução tem sido o principal fator na queda dos salários dos trabalhadores americanos”.

“Nós apoiamos a proposta 100%”, disse Joe Guzzardi, diretor de mídia do grupo Californians for Population Stabilization. “Ela atinge muitos dos objetivos: Níveis baixos de imigração legal, a eliminação da loteria do green card; que é difícil defender a necessidade de vistos para a diversidade, e também diminui o número de refugiados”.

Guzzardi espera que o projeto de lei estimule uma “conversa inteligente” no Congresso dos EUA sobre as consequências do que ele considera “a continuação da política migratória que está em vigor há décadas; independente da recessão ou independente da crise no mercado imobiliário, independente do mercado de trabalho”.

Os últimos dados do Departamento de Trabalho indicam que o crescimento das vagas de trabalho em junho “foi forte”, o que os economistas acreditam contradizer a ideia de que os imigrantes estão roubando o trabalho dos americanos.

“Desde janeiro, o índice de desemprego caiu 0.4% e está bem abaixo do índice de 5.3% da criação de vagas de trabalho antes da recessão econômica (Junho) e o crescimento salarial moderado que impacta diretamente as famílias americanas”, disse o secretário do Departamento de Trabalho, Alexander Acosta.