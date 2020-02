Proposto aumento do pedágio na Turnpike e Garden State Parkway

A agenda do comitê do New Jersey Turnpike Authority pede a realização de reuniões públicas em 18 e 19 de março

Existe a proposta do aumento do valor do pedágio nas rodovias New Jersey Turnpike e Garden State Parkway, entretanto, o órgão que administra as vias não dirão aos motoristas os valores novos. A adição de última hora na agenda do comitê do New Jersey Turnpike Authority pede a realização de reuniões públicas em 18 e 19 de março, mas as autoridades não proveram mais detalhes, na terça-feira (25).

“O programa está ainda em desenvolvimento. Hoje, foi para aprovar a reunião pública”, disse Tom Feeney, porta-voz do Turnpike Authority, após a votação. “Entre agora e depois, nós teremos detalhes”.

O único detalhe vazado foi a necessidade de um novo plano de captação de verba citado por John Keller, diretor executivo do Turnpike Authority. “Nós concluímos o nosso plano capital de 10 anos. Neste ano, o Turnpike Authority concedeu todos os US$ 500 milhões no programa desse ano”, disse ele.

A proposta foi considerada surpresa depois que os representantes dop Turnpike Authority disseram em outubro que o orçamento de US$ 1.8 bilhão de 2020 não exigia o aumento do pedágio. Esse foi o 8º ano que o órgão não aumentou o pedágio no orçamento anual. O último aumento foi de 53% em 1 de janeiro de 2012. Esse aumento financiou o plano capital de US$ 7 bilhões, que pagou pelo alargamento de partes da Turnpike e Parkway. Entretanto, desde que o plano expirou, surgiram perguntas sobre como o Authority arrecadaria verba para o plano principal de construção e reabilitação.

Documentos apresentados aos comissários mostraram que “somente US$ 400 milhões estão atualmente disponíveis durante os próximos 5 anos para serem usados em projetos que aumentem a segurança nas estradas, melhoria do congestionamento e do acesso e saída da Turnpike e Parkway”.

Keller disse que a votação a favor permitiria que o Authority adotasse um plano estratégico para 2029 no que diz respeito aos projetos capitais.