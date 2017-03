Protesto em Newark tenta impedir deportação de imigrante

Na sexta-feira (10), Catalino Guerrero terá que entregar o passaporte ao ICE em Newark

Um imigrante indocumentado e avô de 4 crianças em New Jersey continua a luta para permanecer nos EUA com sua família depois que o Presidente Donald Trump alterou a política migratória, segundo ativistas. Catalino Guerrero, morador em Union City, deixou o estado de Puebla, México, em 1991 em busca de oportunidade econômica e fugindo da violência na região, informou a Faith, uma ONG membro do grupo de ativistas PICO National Network.

Guerrero tem tentado a regularização de seu status durante mais de uma década, mas enfrentou um obstáculo atrás do outro depois que seu antigo advogado “errou a papelada”, alegou o porta-voz da PICO. O Departamento de Imigração (ICE) emitiu uma ordem de deportação contra ele em 2004, depois que sua aplicação para a permissão de trabalho foi negada. Ele não possui mais conexões com o México; pois todos os seus parentes no país vizinho já morreram ou vivem nos EUA, segundo o jornal Latin Post.

Os ativistas que apoiam Guerrero têm conseguido adiar a ordem de deportação por mais de uma década, entretanto, após a posse de Trump, ele tem até sexta-feira (10) para retornar ao escritório do ICE em Newark e entregar o passaporte, detalhou o porta-voz da PICO.

Conforme o comunicado emitido pelo grupo:

“Em fevereiro de 2017, os oficiais do ICE repentinamente chamaram Guerrero ao escritório local de imigração. Durante o encontro, as autoridades se recusaram a aceitar sua aplicação de “clemência” e ignoraram os líderes religiosos que se reuniram em frente ao prédio em apoio a Guerrero. Após o encontro, os oficiais pediram a Guerrero para retornar ao local em 10 de março e se preparar para entregar o passaporte”.

Vários líderes comunitários e religiosos já discursaram a favor de Guerrero durante os pedidos para que ele permaneça nos Estados Unidos com sua família e entes queridos.

“Como pessoas de fé, nós somos inspirados a apoiar aqueles em nosso meio que estão sendo ameaçados”, disse o Reverendo John Mennell, da Igreja Episcopal St. Luke em Montclair. “Quando nós apoiamos Catalino, enfrentamos a injustiça na construção de um caminho para uma comunidade em que somos realmente benvindos”.

“A nossa fé pede para que apoiemos Catalino e todos aqueles que sonham com a liberdade”, acrescentou o Rabino Joel Abraham, da Sinagoga Sholom em Scoth Plains.

“O Profeta Muhammad instruiu os seus seguidores a atender as necessidades dos nossos vizinhos”, disse o Imam Saffet Catovic da Drew University. “Os nossos vizinhos indocumentados precisam receber atenção e apoio nesse momento”.

Os simpatizantes de Guerrero planejam realizar uma manifestação às 9 horas da manhã, na sexta-feira (10). Ativistas e líderes religiosos caminharão até o escritório do ICE no Peter Rodino Federal Building, na 970 Broad Street, no centro de Newark, e realizarem uma vigília enquanto ele entrega o documento.