Protótipo de muro na fronteira com o México pode ser serrado

Trump alegou que “é um muro projetado por governos anteriores”, embora tenha sido construído na administração dele

O Presidente Donald Trump tem defendido repetidamente um projeto de barras de aço para seu muro de fronteira, que ele descreveu como “absolutamente crítico para a segurança da fronteira” em seu discurso no Salão Oval, na terça-feira (8). Entretanto, os testes do Departamento de Segurança Interna (DHS) de um protótipo de barras de aço provaram que ele poderia ser cortado com uma serra, de acordo com um relatório do órgão.

Uma foto obtida exclusivamente pelo canal de TV NBC News mostra os resultados do teste depois que militares e policiais da fronteira foram instruídos a tentar destruir as barreiras com ferramentas comuns.

O governo Trump solicitou a construção de 8 protótipos de aço e concreto que foram montados em Otay Mesa (CA), do outro lado da fronteira de Tijuana, no México. Trump inspecionou os protótipos em março de 2018. Ele agora decidiu por um projeto de barras ou placas de aço. Placas de aço têm sido usadas em administrações anteriores.

No entanto, os testes realizados pelo DHS no final de 2017 mostraram que todos os 8 protótipos, incluindo as lâminas de aço, eram vulneráveis à violações, de acordo com um relatório interno de fevereiro de 2018, emitido pela Patrulha da Fronteira (CBP). Fotos do fracasso não foram incluídas em uma versão editada do relatório do CBP, que foi obtida pela primeira vez através Ato de Liberdade de Informação da emissora pública KPBS de San Diego (CA).

A foto dos resultados dos testes obtidos pela NBC News foi tirada no local de testes ao longo da fronteira Califórnia-México, conhecida como “Pogo Row”. Respondendo à perguntas relacionadas a foto na Casa Branca, na manhã de quinta-feira (10), Trump alegou que “é um muro projetado por governos anteriores”.

Embora seja verdade que as administrações anteriores usaram esse design, o protótipo foi construído durante a administração dele. “É muito, muito difícil; a parede que estamos construindo é muito, muito difícil de penetrar”, disse Trump.

A NBC News percorreu os 8 protótipos do muro duas vezes antes da inspeção do Presidente março de 2018. De acordo com o chefe da CBP no setor de San Diego, Rodney Scott, as versões vistas pela NBC News e pelo presidente, no entanto, eram maiores do que os protótipos reais testados no “Pogo Row”.

Em um comunicado, a porta-voz do DHS, Katie Waldman, disse: “A construção das barras de aço é baseada nas exigências operacionais da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos e é um projeto aperfeiçoado há mais de uma década de uso. É uma parte importante da capacidade de bloqueio na fronteira”.