Provas do Supletivo em Miami será no domingo (16)

Os testes serão realizados na sede do Consulado Geral do Brasil em Miami (FL)

A prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) no Exterior acontece no dia 16 de setembro, na sede do Consulado-Geral (3150 SW 38th Avenue – andar térreo, Miami, FL, 33146). O exame é destinado a jovens e adultos que moram no exterior e não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos no Brasil. A prova fornece o diploma de Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

Horário das Provas –No dia 16 de setembro, no turno matutino, a porta de acesso ao local da prova será aberta às 7h e fechada às 8h. No turno vespertino, será aberta às 13h e fechada às 14h, de acordo com o horário de Miami. O horário de aplicação das provas será:

. Ensino Fundamental:

Manhã – das 8h às 12h (Horário de Miami)

– Ciências Naturais

– Matemática

Tarde – das 14h às 19h (Horário de Miami)

– Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação

– História e Geografia.

. Ensino Médio:

Manhã – das 8h às 12h (Horário de Miami)

– Ciências da Natureza e suas Tecnologias

– Matemática e suas Tecnologias

Tarde – das 14h às 19h (Horário de Miami)

– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação

– Ciências Humanas e suas Tecnologias

*Inscritos que chegarem após o fechamento da porta não poderão fazer as provas.

Atenção: para poder fazer a prova no dia 16 de setembro é preciso trazer um documento brasileiro, válido de preferência. Sem a apresentação do documento não será possível prestar o exame.

. Como estudar para a prova?

Os livros para estudo podem ser encontrados no endereço eletrônico:

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/encceja/materiais-para-estudo. O download é gratuito.

A Unigran (http://www.unigranflorida.com/) oferece um curso preparatório gratuito para o ENCCEJA. Faça sua inscrição pelo link: https://portal.unigranet.com.br/encceja/passo2.php?pais=usa

Acesse o edital do ENCCEJA Exterior: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/legistacao/exterior/2018/edital_n27_de_25052018_encceja_exterior2018.pdf

Para dúvidas e mais informações, escreva para o Setor Educacional do Consulado-Geral do Brasil em Miami: [email protected]