Próximo à eleição para governador de NJ, Murphy mantém vantagem sobre republicana

O candidato democrata tem 16% de vantagem contra a oponente Kim Guadagno em New Jersey

A pesquisa de opinião mais recente na disputa ao cargo de governador em New Jersey revelou que o democrata Phil Murphy lidera a oponente republicana Kim Guadagno por 16% há apenas 7 dias para a eleição no estado. O estudo da Suffolk University/USA Today Network, divulgada na segunda-feira (30), demonstrou que o nível de popularidade do Governador Chris Christie, o governador menos popular na história do estado, caiu ainda mais 2%.

A pesquisa revela que 49% dos eleitores no Estado Jardim apoiam Murphy, ex-embaixador na Alemanha e executivo da firma Goldman Sachs, na eleição de terça-feira (7) para a substituição de Christie. Em contraste, 33% dos eleitores apoiam Guadagno, que é vice-governadora de Christie.

A liderança de Murphy de 16% representa uma queda em 3% dos 19% de vantagem anterior desde a última pesquisa realizada em setembro desse ano. Entretanto, o número de indecisos caiu pela metade, ou seja, de 24% para 12%, durante o mesmo período.

“Com cada vez menos eleitores indecisos, a liderança de Murphy encoraja os democratas que buscam a vitória em 2017”, disse David Paleologos, diretor do Suffolk University Political Research Center em Boston (MA).

Há também 5 candidatos independentes ma disputa em New Jersey, embora nenhum deles supere o índice de 2% na preferência. A candidata independente Gina Genovese totaliza 2%, enquanto que os oponentes Seth Kaper Dale, da Chapa Verde, Matthew Riccardi, da Chapa Constitucional, Peter Rohrman, da Chapa Liberal, e Vincent Ross, da Chapa Independente, estão abaixo de 1% na preferência.

Além disso, a pesquisa revelou que Murphy lidera Guadagno entre os homens, 45% contra 30%, as mulheres, 52% contra 29%, e independentes 42% contra 28%.

O índice atual de aprovação de Christie é de 14%; uma queda de 2% do nível de aprovação revelado na pesquisa realizada em setembro. O nível de desaprovação dele de 77% é mais alto que o descontentamento com o Congresso, de 61%.

O nível de aprovação de Donald Trump em New Jersey é de 31%, levando em consideração que o número de eleitores democratas registrados ultrapassa os republicanos em 2 a 1 no estado. O entusiasmo pela possibilidade do Deputado Federal Cory Booker (D-NJ) concorrer à presidência está crescendo entre os eleitores do partido. Aproximadamente, 55% dos democratas querem que ele concorra em 2020, enquanto 25% dos entrevistados se opõem. Em setembro esses índices eram de 44% contra 27%.

Já com relação ao Deputado Robert Menendez (D-NJ), 87% dos eleitores acham que ele deva deixar o cargo, caso seja condenado das acusações federais de fraude e recebimento de propina. O índice inclui 82% dos democratas registrados.

Menos de 1 em cada 5 entrevistados pensam que a economia em New Jersey esteja melhorando, enquanto 38% acham que esteja piorando e 35% que ela permanece a mesma.

Há 5 anos da passagem do furacão Sandy, 35% dos entrevistados acham que os trabalhos de recuperação foram justos, enquanto 24% acham precário, 26% bom e 3% excelente.

A pesquisa foi conduzida entre 25 e 28 de outubro, via telefone e envolveu 500 eleitores em New Jersey. A margem de erro é de 4.4%.