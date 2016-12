PSE&G: Contas serão mais baixas nesse inverno

A maior fornecedora de gás e eletricidade em New Jersey informou que a despesa com aquecimento cairá cerca de 9% durante janeiro e fevereiro

Os clientes da PSE&G, a maior companhia fornecedora de gás e eletricidade em New Jersey, tendem a pagar menos pelo aquecimento nesse inverno. Através de um comunicado, a empresa informou que as contas de gás cairão cerca de 9% durante os meses de janeiro e fevereiro, totalizando a economia aproximada de US$ 25 nesse inverno.

“O custo do gás natural continua baixo”, disse Jorge Cardenas, vice-presidente dos departamentos de patrimônio e serviços centralizados da PSE&G. “Além disso, a nossa capacidade de transporte e a forma com que administramos nossos contratos nos permitiu repassar essas economias aos nossos clientes, enquanto a temperatura cai”.

A companhia detalhou que a nova queda soma-se à redução anual de 3%, que começou a vigorar em 1 de outubro.

A PSE&G também calculou que a queda provocou a economia de aproximadamente US$ 26,40 ao ano para o consumidor médio.