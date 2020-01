Psicóloga brasileira ministrará curso “Barras de Acesso” em NJ 

As Barras de Access consistem em 32 pontos localizados na cabeça os quais correspondem a aspectos diversos da nossa vida!

No domingo (26), das 9:00 am às 6:00 pm, a psicóloga clínica e organizacional Cláudia Sant’Ana, natural de Belo Horizonte (MG), ministrará o curso de Barras de Acesso em New Jersey. Barras de Acesso é uma ferramenta que permite que você e seu corpo comecem a desprender-se dos pensamentos, ideias, condicionamentos, emoções, atitudes e crenças limitantes que você tenha registrado sobre quaisquer situações ou experiências vividas. As Barras consistem em 32 pontos na cabeça, que correspondem a aspectos diversos da nossa vida. Cada ponto possui registros de milhares de informações que vão se tornando limitantes, que por sua vez, impedem o funcionamento normal ou criativo, dos nossos processos na vida.

“Esses pontos quando tocados ou suavemente pressionados iniciam um processo que chamamos de limpeza energética ou um desbloqueio das preocupações e problemas que você tenta resolver. Você sentirá mais energia, mais ânimo e disposição para solucionar problemas e bloqueios emocionais que impedem a prosperidade a saúde e a alegria cheguem a você com mais facilidade”, explicou Sant’Ana.

Os benefícios das Barras de Access são: Facilidade com aspectos da vida; Aumento do bem estar e felicidade; Reduz ansiedade; Reduz bloqueios e pontos de vista; melhora qualidade do sono; fluxo de dinheiro; mais clareza e calma; auxilia no tratamento depressão, fobias e dor no corpo; mais qualidade de vida; contribui para a expansão da consciência e muito mais.

Ao todo, as Barras de Access são 32 pontos mapeados ao redor da cabeça . Cada um deles corresponde a um aspecto do comportamento humano e como a pessoa se relaciona com eles, tais como: dinheiro, controle, poder, criatividade, corpo, sexualidade, tristeza, alegria, bondade, paz e calma, entre outros. Estes pontos quando tocados suavemente liberam o componente eletromagnético de todos os pensamentos, ideias, atitudes, decisões e crenças que as pessoas têm sobre qualquer coisa. armazenados eletricamente no corpo. E é isso o que bloqueia o fluxo livre da energia vital, que possibilita a auto-realização.

Na prática, por exemplo, poderíamos citar a dificuldade de alguém que, apesar de trabalhar bastante, tem problemas com sua prosperidade material e acaba se relacionando mal com dinheiro, tornando-se pouco realizada nesta área; o que é bastante comum com a maioria das pessoas. Isso acontece porque muitas vezes, desde pequenos, ouvimos expressões como: “Dinheiro é sujo!”, “Seu pai não é rico!” ou “Isso não é para você!”. Estes pensamentos se acumulam no subconsciente, alterando a energia original da pessoa; o que limita a percepção que ela tem e cria a separação da consciência universal por crenças de não-merecimento. É isso o que gera dificuldades para ela ter e receber tudo o que esteja relacionado com sua prosperidade material. O mesmo processo serve para crenças de quem tem dificuldades de emagrecer ou de se relacionar com o próprio corpo, com a sexualidade, com a própria raiva, entre outros fatores.

O leve toque com os dedos nestes 32 pontos, de acordo com o fundador da ferramenta o americano Gary Douglas, libera o fluxo dessas energias e permite o acesso a cada vez mais consciência.

.Sessão de Barras: Duração em torno de 1 hora.

. Curso:

Ao final do curso, os participantes receberão a certificação internacional de Access Bars© Practitioner do Access Consciousness© EUA, portanto, sendo habilitado a atender com o Barras de Access© nos EUA e em qualquer lugar do mundo. Após o curso, eles poderão aplicar a em filhos, cônjuge, pais, pessoas enfermas, amigos e auto-aplicação.

A aula inclui material didático; Mapa de pontos; lanche e Certificado internacional. As inscrições e mais informações poderão ser obtidas através do WhatsApp: Cláudia Sant’Ana – 01155 (31) 99918-6631 ou tel.: (845) 712-5130. Conforme o número de inscritos, novas turmas poderão ser formadas.