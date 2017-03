Quando a primavera chegará verdadeiramente a NJ?

A temperatura aumentará no fim de semana, atingindo 60º graus (15º Celsius), no sábado (25), e caindo para 40º graus (4º Celsius), no domingo (26)

Na segunda-feira (20), começou oficialmente a primavera. A Mãe Natureza nos presenteou com dias amenos em fevereiro e início de março, mas agora que a primavera realmente chegou, a sensação ainda é de inverno. A frente fria vinda do Canadá na quarta-feira (22) aumentou a possibilidade da queda de granizo ou chuva congelada na manhã de sexta-feira (24). A pergunta que não quer calar: Quando a primavera realmente chegará e os residentes em New Jersey poderão dar adeus ao inverno?

Segundo especialistas, a temperatura aumentará no estado no fim de semana, alcançando os 60º graus (15º Celsius) no sábado (25), entretanto, caindo para 40º graus (4º Celsius) no domingo (26), antes de subir para 50º graus (10º Celsius) e permanecer assim a maior parte da semana.

A temperatura de 50º graus (10º Celsius) durante o dia é normal para o final de março em New Jersey. Os especialistas preveem que as tardes constantes de 60º graus (15º Celsius), ideal para passeios nos parques e outras atividades ao ar livre, aparentemente, ocorrerão no início ou meados de abril.

“Os sistema padrão tenta aquecer, mas a tendência geral é de altos e baixos”, disse Ken Elliott, meteorologista do WeatherWorks, no Condado de Warren. Ele teme que essas mudanças drásticas de temperatura possam persistir até 15 de abril.

Todas as vezes que uma frente de ar quente sobe do sul, uma frente fria polar desce do norte, empurrando o calor e permitindo que o fluxo de ar frio vindo do Canadá cubra a região por dois dias, detalhou Elliott. Este é o padrão de mudanças climáticas que tem ocorrido em New Jersey desde meados de fevereiro. A boa notícia e que, para aqueles que já estão cansados do frio do inverno, a temperatura durante o dia tende a atingir níveis confortáveis com a aproximação de abril, acrescentou.

Os meteorologistas da AccuWeather também apoiam a tendência. A previsão é de 3 a 4 dias com temperaturas em torno dos 60º graus (15º Celsius) no norte de New Jersey, o mesmo ocorrendo na região sul durante a primeira semana de abril.