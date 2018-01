Quanto de neve acumulará em NJ, NY e PA?

As previsões da quantidade de neve acumulada nesses lugares variam muito entre os especialistas

O “ciclone bomba” que causa ventos fortes e queda de neve na costa leste dos EUA na quinta-feira (4) poderá resultar em um grande acúmulo de gelo em várias áreas de New Jersey, Nova York e Filadélfia. As previsões da quantidade de neve acumulada nesses lugares variam muito entre os especialistas e mudaram bastante nas últimas 24 horas, sendo a tendência de aumento.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) aumentou a previsão de acúmulo na manhã de quinta-feira, depois que a nevasca começou a se intensificar em New Jersey. A última previsão às 6:00 am era de 12 a 18 polegadas ao longo do litoral no estado e entre 8 a 12 polegadas no interior e sul de New Jersey.

A queda de neve diminui na área oeste do Estado Jardim, mas ao longo do corredor formado pela Rota I-95, que abrange desde os condados de Bergen ao de Salem, o acúmulo pode ser de 6 a 8 polegadas. Já a região noroeste de New Jersey, especialmente nos condados de Warren e Sussex, o acúmulo poderá chegar a 3 polegadas.

Especialistas preveem que as condições climáticas na costa leste dos Estados Unidos tendem a piorar com a aproximação do final da semana. Uma grande tempestade atingiu a região na quinta-feira (4) e será tão intensa que alguns meteorologistas criaram um termo novo para descrevê-la: “Ciclone Bomba” (Bomb Cyclone, em inglês).

Por que uma tempestade seria descrita utilizando o termo “bomba”? Os especialistas resumiram ser o fenômeno quando correntes de pressão baixa fazem com que os ventos ganhem velocidade de furação similar à uma velocidade explosiva. O resultado disso será uma nevasca que está prevista para afetará a maior parte da costa leste dos EUA, na qual já ocorreram vários acidentes e congestionamentos massivos causados pelas condições climáticas severas. Felizmente, a maior parte da tempestade não chegará ao continente e passará sobre o oceano atlântico, informou o jornal Washington Post.