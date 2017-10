Queda do site da Loteria do Green Card preocupa participantes

O programa será reaberto e estará funcionando até quarta-feira, 22 de novembro

Desde quarta-feira (11), o website onde são feitas as aplicações para a Loteria do Green Card 2019 está fora do ar, provocando preocupação entre os participantes. Conhecido oficialmente como “Diversity Visa Lottery”, o programa concede a residência permanente (green cards) para 50 mil indivíduos de países que apresentam baixo índice migratório nos EUA nos 5 anos anteriores.

Devido a problemas técnicos, o Departamento de Estado dos EUA anunciou que está fechando a loteria DV-2019 até a tarde de quarta-feira. Ele será reaberto e estará funcionando até quarta-feira, 22 de novembro, às 12:00 pm.

Aqueles que aplicaram antes do fechamento do website, terão que efetuar a aplicação novamente.

O Departamento de Estado alerta que os números de confirmação recebidos pelas aplicações enviadas entre 3 a 10 de outubro não são mais válidos. Na prática, os participantes devem agir como o programa DV-2019 começa na quarta-feira (18) e que a data anterior de inscrição nunca ocorreu.

O aviso do Departamento de Estado pode ser lido no website: dvlottery.state.gov/. O órgão alerta os candidatos para não esperarem até a última semana para fazer o registro, pois a demanda alta poderá congestionar o website do programa.

Neste ano, os países que qualificam são os mesmos de 2016. Os naturais de todos os países qualificam exceto: Bangladesh, Brasil, Canadá, China (continental), Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Haiti, Índia, Jamaica, México, Nigéria, Paquistão, Peru, Filipinas, Coréia do Sul, Reino Unido (Exceto a Irlanda do Norte) e os territórios dependentes e o Vietnam. As pessoas nascidas em Hong Kong, Macau e Taiwan qualificam para o registro no programa.

Os estrangeiros sorteados receberão os vistos de residentes permanentes durante o ano fiscal de 2019, ou seja, entre 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019. Alguns legisladores republicanos no Congresso desejam o fim do programa Diversity Visa Lottery, então, quem qualifica é melhor tentar esse ano.

. Dúvidas mais comuns:

P: Se eu viver indocumentado nos EUA e for sorteado na Loteria, posso receber o green card?

R: Na maioria dos casos, não. Isso porque é necessário retornar ao país de origem para obter o visto de imigrante. Ao sair dos EUA, o sorteado poderá ser considerado “unlawful presence” (Presença ilegal) quando tentar retornar. Uma exceção são os portadores do visto de estudante F-1 que ultrapassaram a permanência. Para eles, a “unlawful presence” raramente é aplicada.

P: Como ano após ano o meu país de origem fica de fora da Loteria do Green Card?

R: Os estrangeiros não são elegíveis se 50 mil pessoas ou mais daquele país imigraram para os EUA nos 5 anos anteriores.

P: Se eu for sorteado na Loteria, a minha família poderá vir comigo?

R: Sim. O cônjuge (incluindo pessoas do mesmo sexo) e filhos solteiros com menos de 21 anos podem obter ogreen card, não importa onde nasceram.

P: Existem outras exigências?

R: O candidato deve ter pelo menos completado o Ensino Médio (2º Grau) ou trabalhado por pelo menos 2 anos em um emprego que exija treinamento profissional ou tenha experiência.