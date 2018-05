Racista que matou imigrante pega prisão perpétua

Adam Purinton poderá solicitar liberdade condicional daqui a 77 anos e meio

Na sexta-feira (4), o réu Adam Purinton, de 52 anos, foi condenado à prisão perpétua por ter matado a tiros um engenheiro indiano, após gritar “saia do meu país” para a vítima e o amigo dela. Ele considerado culpado de homicídio em 1º grau pela morte de Srinivas Kuchibhotla, de 32 anos, que tomava cerveja com o amigo dele, Alok Madasani, no Austin’s Bar & Grill, na cidade de Olathe, Kansas. O crime ocorreu em 22 de fevereiro do ano passado.

“O nosso objetivo é garantir que ele nunca caminhe nas ruas novamente”, disse Steve Howe, promotor público distrital do Condado de Johnson. “Que ele passe o resto da vida dele na penitenciária”.

Adam também assumiu a culpa com relação à acusação de tentativa de assassinato de Madasani, de 32 anos, e Ian Grillot, que tentou intervir durante o tiroteio. O Juiz Distrital Charles Droege ordenou que o réu sirva a sentença máxima nas 3 acusações e que elas sejam cumpridas consecutivamente. Ele poderá solicitar liberdade condicional daqui a 77 anos e meio.

Na ocasião do crime, Purinton começou a ofender as vítimas fazendo comentários racistas, detalharam testemunhas. Os funcionários do Bar pediram que ele fosse embora, mas o assassino retornou e gritou “saia do meu país!”, antes de atirar nas vítimas, matando Kuchibhotla e ferindo Madasani. Grillot também foi ferido quando tentou ajudar as vítimas.

Durante o julgamento, a viúva de Kuchibhotla, Sunayana Dumala, disse na sala de audiências que ela esperava Purinton “tivesse a habilidade de ver além da cor da pele do marido dela e sim a beleza e o coração bom no interior da pessoa”.

Além disso, o réu ainda enfrenta acusações federais na audiência que acontecerá na segunda-feira (21).