Radialista brasileiro é liberado pelo ICE em Massachusetts

Durante cerca de 40 dias, Frilei Brás ficou detido na Penitenciária de Burlington (MA)

Na terça-feira (15), o radialista mineiro Frilei Brasil foi liberado da custódia do Departamento de Imigração (ICE). A liberação ocorreu depois do pagamento de fiança, cujo valor não foi divulgado, e a realização de uma teleconferência que contou com a participação da Promotoria Pública.

. Entenda o caso:

No início de abril desse ano, o radialista Frilei Brás, locutor da Rádio 650 AM, foi preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Ele foi parado por policiais em Stoughton (MA) e posteriormente encaminhado à Penitenciária de Burlington (MA). Ele é casado, tem 2 filhos, 1 enteada e a esposa está grávida. O radialista vive nos Estados Unidos desde 2005 e é bastante atuante na comunidade católica na cidade de Stoughton.

Comovidos com a situação de Frilei, amigos lançaram no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/ajude-o-frilei-e-sua-familia; cujo objetivo era angariar US$ 20 mil para as despesas com fiança e advogado.

“Queridos amigos, com muita tristeza no coração venho pedir a todos vocês que puderem ajudar nosso amigo Frilei Brás que foi levado pela imigração hoje, dia 8 de Abril de 2018. Frilei está aqui nos Estados Unidos desde 2005, um homem exemplar, casado, pai de 3 filhos lindos e sua esposa esta grávida. Ele é super ativo na comunidade católica de Stoughton, pregador da Palavra, locutor da Radio 650 AM, co-fundador e manager (Capitão) do time Juve-Pro Soccer. Quem o conhece, pode atestar sua integridade. O Frilei é o provedor da casa, ele estando preso, as contas não param e agora (eles) terão custos de advogados e etc… Contamos com a generosidade de todos os amigos, conhecidos, ouvintes da Rádio, todos que conhecem ou, de repente, nem conhecem, mas querem ajudar essa família que agora precisa de nossa ajuda!” Dizia a postagem no GoFundMe.com.