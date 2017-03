Radio Shack fechará 20 lojas em NJ

A companhia fechará 552 filiais em todos os EUA até a primeira semana de abril

A Radio Shack planeja fechar 552 filiais em todos os Estados Unidos, incluindo 20 lojas em New Jersey, segundo um comunicado. Uma lista dos fechamentos obtida pelo jornal Business Insider indica que o número de estabelecimentos que serão fechados é muito mais alto do que o previamente anunciado, ou seja, equivale a mais de 1 terço do total de filais da companhia.

Há 2 semanas, a Radio Shack havia informado que fecharia 200 das 1.500 filiais no país, depois que a empresa declarou pedido de falência pela segunda vez em 2 anos. Algumas lojas fecharão imediatamente, com o resto na primeira semana de abril, detalhou o website Businessinsider.com:

As filiais que fecharão em New Jersey ficam localizadas nas seguintes cidades: Bayonne, Bloomfield, Brick, Edgewater, Elmwood Park, Glassboro, Hammonton, Harrison, Lakewood, Medford, Neptune, Paterson, Passaic, Rio Grande (Middle Township), Roselle, Somers Point, Trenton, Ventnor, Westmont e Whitehouse Station.