Ranking mundial de judô tem 2 líderes brasileiras

Há ainda 3 atletas brasileiros no Top 3 das categorias pesado e meio-leve

O ranking mundial sênior da Federação Internacional de Judô, divulgado em agosto desse ano, mostra que duas atletas brasileiras estão liderando suas categorias e cinco judocas estão no Top 3. Mayra Aguiar é a número um do mundo no meio-pesado feminino (78 kg), 254 pontos à frente da britânica Natalie Powell, segunda colocada. Já Maria Portela é a líder do peso médio (70 kg), e a segunda colocada, a francesa Marie Eve Gahie, está a 16 pontos de diferença.

Os atletas brasileiros no Top 3 são os pesados David Moura (2º) e Rafael Silva (3º) e a meio-leve Érika Miranda (3º). A meio-médio Alexia Castilhos subiu 17 posições no ranking, maior salto nesta atualização do ranking, e chegou ao número 35 da categoria. A competição dos atletas no Circuito Mundial foi o Grand Prix de Budapeste, na Hungria, entre 10 e 12 de agosto. Essa foi a última disputa antes do Campeonato Mundial de Baku, no Azerbaijão, em setembro.