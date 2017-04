Raquel Cilene lança CD “Águas do Trono” em Newark

A obra será apresentada ao público na igreja Catedral do Avivamento, durante culto de agradecimento

Criada em um lar evangélico, desde menina Raquel Cilene, natural do interior de Minas Gerais, gostava de cantar músicas Gospel durante os cultos na igreja, porém a timidez na época ainda era um obstáculo a ser vencido. “O pastor me chamava, mas eu tinha vergonha”, relembra. Já adulta, o sonho de um dia louvar o Senhor através do canto permanecia vivo.

Além disso, a popularidade conquistada por outros cantores e bandas Gospel no Brasil, como os grupos Diante do Trono, Livres para Adorar, Renascer Praise, Voz da Verdade, entre outros, influenciaram e encorajaram a nova geração de aspirantes. A palavra “Gospel” é uma aglutinação da expressão “Godspel” do inglês arcaico, que traduzindo ao pé da letra seria “Boa estória”, mas que associando ao contexto, significa “Boas Novas”, fazendo uma referência direta à função do Evangelho bíblico, que trata da vinda do Messias (Cristo) ao mundo.

Em 1999, Raquel imigrou para os Estados Unidos e foi morar na região metropolitana de Boston (MA), onde teve contato com a igreja Catedral do Avivamento, que tem como pastor Fernando Peters. Após ela e o esposo, Alvin Neto, se mudarem para New Jersey em 2004, reacendeu em Raquel o desejo de cantar. O casal continua membro da mesma igreja, mas na congregação do bairro do Ironbound, em Newark.

“Deus pôs em meu coração essa vontade, mas eu creio que tudo acontece no momento certo”, disse ela sobre o desejo antigo de gravar um CD, entretanto, na ocasião os recursos financeiros ainda não eram viáveis. Com muito esforço, dedicação e o apoio do marido e membros da igreja, Raquel está prestes a ter seu sonho realizado. Após frequentar aulas de canto na Escola de Música Paganini, localizada também no Ironbound, ela selecionou diversas músicas para a formação do CD “Águas do Trono”, no estilo Pentecostal, que será lançado em 6 de maio, sábado, às 7:30 pm, na igreja Catedral do Avivamento de Newark, em um culto de agradecimento.

“Deus dá o dom, mas temos que aperfeiçoá-lo”, comentou a cantora. “Um louvor pode curar, libertar e fazer com que as pessoas sintam a presença de Deus. O louvor tem o poder de tocar as pessoas”.

Na escolha das canções, da autoria de vários compositores no Brasil, foram selecionadas 10 músicas, todas elas mixadas num estúdio em São Paulo, pelo maestro Roni Barbosa, que também é produtor e arranjador, para compor a obra final. As faixas do CD “Águas do Trono” podem ser ouvidas na Rádio do Avivamento e outras rádios evangélicas online.

Entusiasmada com aproximação do dia do lançamento do CD, Raquel agradeceu a Deus e todos aqueles que a apoiaram antes e durante a produção da obra. “As pessoas nunca devem desistir dos seus sonhos. Tudo tem o seu tempo. Um dia isso vai acontecer”, concluiu.

A Igreja Catedral do Avivamento fica na 154 Clifford Street, no bairro do Ironbound, em Newark.