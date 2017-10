Rede de supermercados Seabra’s celebra 35 anos de sucesso

A rede Seabra Foods atualmente possui 14 filiais em 4 estados na Costa Leste dos EUA

Tudo começou há aproximadamente 5 décadas com uma loja aberta pela família de imigrantes portugueses naturais da região de Gouveia, na Serra da Estrela, na Ferry Street, no coração do bairro do Ironbound, em Newark. Atualmente, são 14 filiais do Seabra Foods espalhadas pelos estados de New Jersey, Rhode Island, Massachusetts e Flórida.

Na tarde de quinta-feira (12), Antônio Seabra, o proprietário, esteve na filial do Seabra Foods na Chestnut Street, também no Ironbound, onde cumprimentou clientes e recebeu a imprensa local. A visita inesperada marcou os 35 anos de sucesso da empresa, que atualmente tem como parte de sua clientela imigrantes portugueses, brasileiros, cabo-verdianos e hispânicos em geral, entre outras nacionalidades.

A história da empresa se confunde com o surgimento e crescimento da comunidade brasileira no Ironbound. No início, os primeiros imigrantes consumiam os produtos portugueses, entretanto, com o passar do tempo, começou a serem importados produtos brasileiros e, mais recentemente, artigos de outros países da América Latina e Ásia.

“Nós começamos com produtos portugueses, então, com a comunidade brasileira, nós perguntamos que produtos eles têm? No primeiro contentor vinham as marcas Bauducco, Yoki e outras quantas. Os brasileiros sentiam saudade e, então, nós os acompanhamos, assim como os equatorianos, principalmente, e mexicanos”, disse Antônio Seabra à equipe de reportagem do BV.

Com a diversificação das comunidades, a rede de supermercados também atende outras etnias, como é o caso do Seabra Foods na cidade de Harrison, onde reside um grande número de imigrantes naturais do sudeste asiático. O estabelecimento, inaugurado há pouco mais de 1 ano, fica localizado na 429 Bergen St., nas proximidades da entrada para a Rota 280 e os condomínios de apartamentos de luxo construídos recentemente nas imediações da estação trens PATH, que liga diretamente o município a Manhattan (NY).

“Nós temos clientes que gostam dos produtos internacionais e também somos fortes na parte de frutas, peixes frescos. Inclusive, nós importamos peixes frescos do Brasil; estamos sempre a procurar qual é o ângulo que temos que ter diferente dos outros supermercados”, explicou Seabra. “Os produtos sejam de Portugal ou do Brasil, se forem de qualidade, as pessoas compram”.

Antônio citou como exemplo dessa tendência o arroz da marca Tio João. “Hoje é o arroz que mais vendemos em nossos supermercados. Os portugueses compram o Tio João; toda a gente compra o Tio João. Já não são somente os brasileiros a comprar o Tio João. Os produtos cruzam para outras etnias”.

Com relação ao futuro e a mais um ano de sucesso, Seabra demonstrou otimismo e agradeceu especialmente toda a clientela. “Nós somos um país de imigração e vamos continuar a ser sempre um país de imigração. Eu acredito na boa imigração, ou seja, pessoas que venham a ser boas ao país, trabalhar, gastar dinheiro e fazer bem ao país. Eu quero agradecer muito aos clientes por nos dar a preferência, pois sem clientes não há negócios. Eu também quero agradecer aos colaboradores por tudo que eles fazem, às vezes, eles fazem até mais do que aquilo que a gente pede. Eles gostam do que fazem, vestem a camisa, existe uma gratidão”, concluiu ele.