“Rei das Loiras” se destaca no concorrido cenário da beleza brasileira

O paulista Eliabe de Campos Sodré é especialista em luzes e “balayage”

Após servir 6 anos na Força Aérea Brasileira e trabalhar como entregador de tintas de parede, Eliabe de Campos Sodré, de 34 anos, natural de Guarulhos, na região da Grande São Paulo, exerceu em diversas atividades até descobrir o seu talento principal: Cabeleireiro. Ainda aos 12 anos de idade, ele pintava em casa os cabelos da mãe; sem saber que no futuro se tornaria um profissional da beleza e conquistaria diversos prêmios.

“A minha historia como cabeleireiro se inicia em agosto de 2010, no renomado salão de Guarulhos Studio João franco onde, hoje, se encontra com 3 unidades. Eu tenho formação profissional certificada pela Federação das Escolas de cabeleireiros do Estado de São Paulo. Além disso, sou formado em Colorimetria e Balayage (luzes) pela Wella professional São Paulo, em cortes pela Academia Alfaparf Milano, em Mega Hair pela CIA das Tranças, Phd em penteados pela academia Persil, curso de Visagismo pela TIGI academy e curso de barbearia por Alfalooks e Pacinos International Barber (USA)”, disse Sodré.

Em entrevista à equipe de reportagem do BV, Eliabe relatou que, na igreja em que frequentava ainda em Guarulhos (SP), através de uma indicação, conheceu um membro que era cabelereiro e dono um salão conceituado na cidade. A amizade virou parceria e ele foi trabalhar como ajudante nesse mesmo estabelecimento; até que um dia o salão ficou cheio e ele precisou lavar o cabelo de uma cliente. Com o dinheiro do seguro desemprego da loja de tintas, Sodré completou o curso de cabeleireiro, especializando-se em “luzes”. A graduação do curso em maio de 2012 coincidiu com a gravidez da esposa e o nascimento do primeiro filho. A partir daí, ele não parou mais, ministrando cursos e atendendo a elite em Guarulhos.

Ainda no início da carreira, Sodré passou por diversos momentos engraçados. “Eu por ter sido militar 6 anos da minha vida não poderia ser diferente, tinha a postura e o jeito corporal de um militar. Então, no inicio da minha carreira, ficava parado com os braços cruzados na parede esperando para atender as clientes que estavam chegando. Sempre as (pessoas) que não me conheciam perguntavam para meus amigos se esse rapaz era segurança aqui do salão e eles respondiam dizendo que eu era o novo assistente de cabeleireiro”, relatou.

“Outro fato que me marcou muito quando eu estava começando na escola de cabeleireiro é que sempre meu professor dizia durante minha prática de aula que eu tinha nascido para ser cabeleireiro. Isso mexe muito comigo, pois como ele sabia do que estava falando mesmo vendo que eu nem pegava direito a tesoura”, acrescentou.

O talento de Eliabe foi reconhecido em 2015, quando conquistou o prêmio de Melhor Corte Masculino. Sempre buscando aperfeiçoamento, ele participou de conferências e congressos, alguns deles nos EUA, entre eles o International Beauty Show (IBS) no Javits Center, em Manhattan (NY) e o Premier Orlando Beauty Show, na Flórida. Ele destacou a variedade de produtos e opções de boa qualidade que são encontrados no exterior, mas também a técnica avançada dos profissionais brasileiros.

“Em São Paulo, tive o prazer de participar de um campeonato de cortes masculinos na categoria Melhor Corte entre grandes profissionais brasileiros e conquistei os primeiros lugares. O evento foi realizado pela empresa Alfalooks em 7 setembro de 2015 em São Paulo. Em 2015, também estive em Orlando (FL) na Premiere Orlando Beauty Show, onde participei de várias conferencias de cabelos. Em março de 2016 eu estive no congresso IBS New York Beauty Show onde todos anos estou presente para me atualizar e desenvolver novas técnicas. Além disso, participei algumas vezes do programa Você Bonita na TV Gazeta ao vivo em 2015 e também na TV Gospel”, acrescentou.

Ainda em Guarulhos, as mãos habilidosas de Eliabe já cuidaram dos cabelos de diversas celebridades, entre elas: Famosos: Helô Pinheiro (Garota de Ipanema e atriz), Sula Miranda (cantora), Pércia Menezes (modelo e Musa do Corinthians), Fabiana Frota (modelo), Tuca Franco (modelo), Lívia Inhudes (Chiquititas), Jaque Kury (modelo), Bispa Sônia Hernandes (cantora), Talles Roberto (cantor), Geyse Arruda (modelo), Denise Tacto (atriz), Thiago Parra (modelo), Iara Oliveira (modelo e Miss Guarulhos 2015/2016), Mayara Moura (modelo e Miss Guarulhos 2013), Denise Rocha (Big Brother Brasil), Mariana Valadão (cantora), Tamires Peloso (modelo), entre outras.

Todos os anos, Eliabe participa do congresso de cabeleireiros e produtos de beleza no Javits Center, o IBS, em Manhattan (NY) e do Premiere Orlando Beauty Show (FL).