Renascença imobiliária no Ironbound é destaque na mídia americana

O projeto Mulberry Commons, no valor de US$ 110 milhões, revitalizará 22 acres entre a área central e o Ironbound, em Newark

Na edição de quarta-feira (1), o bairro do Ironbound, em Newark, foi destaque no jornal The New York Times, na seção de mercado imobiliário. A repórter Julie Lasky entrevistou Steven Kern, que em 2014 mudou-se para a cidade para administrar o Museu de Newark. Na ocasião, ele e sua esposa alugaram um apartamento (loft) na região central. Em julho, o casal mudou-se para a Zona Leste do maior município de New Jersey: O bairro do Ironbound.

Uma área de 4 milhas quadradas habitada por imigrantes portugueses, brasileiros, hispânicos e seus descendentes, o Ironbound é popular pela concentração de restaurantes, lojas, bancos, igrejas e outros serviços que a região oferece.

“Nós caminhamos até a padaria, a peixaria, a loja de vinhos”, disse Kearn, de 58 anos, que caminha todos os dias para o trabalho. “É realmente um estilo de vida extraordinariamente agradável”.

Ele e a esposa alugaram um apartamento de 2 quartos na Bruen St., em cima do escritório dos arquitetos que projetaram o prédio de 6 anos. Eles pagam US$ 2.500 de aluguel pelo apartamento, que possui um deck no telhado e amplo espaço. A Newark Penn Station, um centro de ônibus, trens, VLT e um monotrilho para o Aeroporto Internacional de Newark fica a 3 quarteirões de distância.

“Se eu tiver que voar para a Costa Oeste, estou no portão 30 minutos depois que saí do meu apartamento”, disse Kern.

Há muito tempo, o Ironbound é apreciado por sua conveniência e cultura, sem mencionar os 200 restaurantes. Agora, os moradores se beneficiarão das melhorias que serão realizadas no centro de Newark. Em janeiro, o Prefeito Ras Baraka anunciou o projeto Mulberry Commons, no valor de US$ 110 milhões, o qual revitalizará 22 acres entre a área central e o Ironbound com novas habitações, um centro comercial e um parque de 3 acres. As duas vizinhanças serão ligadas por uma passarela sobre a Rota 21.

Joseph Della Fave, diretor executivo do Ironbound Community Corporation (ICC), disse que 800 unidades habitacionais ainda não construídas foram aprovadas para o bairro nós últimos anos. Ele descreveu o desenvolvimento como uma “faca de dois gumes”, que ameaça aumentar o valor das casas além do alcance de muitos residentes. A entidade está pressionando a favor uma ordenança que garanta 20% de habitações para moradores de baixa renda em prédios com 30 unidades ou mais.

Ele demonstrou mais otimismo sobre o projeto de ampliação do Riverfront Park, que conectará o centro de Newark e o Ironbound ao rio Passaic e a reforma do Ironbound Stadium, um campo de esportes que foi contaminado por material químico de uma fábrica de plásticos e está fechado há 30 anos.

“Qualquer que seja a mudança, nós não queremos perder esse aspecto de comunidade”, disse Augusto Amador, vereador do Ironbound. “Tudo que será feito será com isso em mente”.

O Ironbound faz limite com a Newark Penn Station e os trilhos do Amtrak a oeste, o rio Passaic ao norte, a Rota 1/9 a leste e a Interstate 78 ao sul. Os corretores imobiliários geralmente distinguem o “Ironbound norte”, considerado desejado devido ao longo corredor comercial da Ferry St., e o “Ironbound sul”, que é mais industrial. Michael Rosa, proprietário da Rosa Agency, cuja sede fica no Ironbound, descreve como casa típica na região unidades construídas no século 20, de várias famílias em um lote de 25×100 pés quadrados e geralmente sem garagem.

Aproximadamente, 70% dos residentes são inquilinos e muitas das unidades são em casas de várias famílias. Entretanto, apartamentos de luxo são mais comuns, disse Rosa, pois as construtoras tentam atrair inquilinos afluentes para o bairro. Um apartamento de 2 quartos, pisos de madeira e cozinha azulejada, por exemplo, foi alugado em 2015 em um prédio na Polk Street por US$ 2 mil mensais. Embora o valor seja considerado alto para o Ironbound, onde apartamentos de tamanho parecido variam entre US$ 1.200, tais unidades não ficam no mercado por muito tempo, acrescentou Michael. Além disso, a popularidade faz com que o valor dos aluguéis aumente ainda mais.

Batizado devido às linhas férreas que ficam em volta do bairro, o Ironbound também é chamado de “Down Neck” devido à forma com que o rio Passaic faz uma curva. A partir de 1830, a área se tornou o centro de produção de corantes e cerveja. No início do século 20, portugueses e espanhóis começaram a chegar, assim como afro-americanos. Atualmente, 2 entre 3 dos 50 mil moradores no bairro nasceu fora dos EUA.